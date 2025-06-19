Trabzon'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tabancayla ateş edilen kişi öldü.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tabancayla ateş edilen kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, 2 Nolu Beşirli Mahallesi 921 No'lu Sokak'ta A.Ş'nin (42) evinden silah sesi gelmesi üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, G.Y'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Ablasının eşi G.Y'yi tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilen A.Ş, Pelitli Mahallesi'nde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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