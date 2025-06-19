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        Trabzon'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tabancayla ateş edilen kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 10:33 Güncelleme: 19.06.2025 - 10:33
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        Trabzon'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tabancayla ateş edilen kişi öldü.

        Alınan bilgiye göre, 2 Nolu Beşirli Mahallesi 921 No'lu Sokak'ta A.Ş'nin (42) evinden silah sesi gelmesi üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, G.Y'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

        Ablasının eşi G.Y'yi tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilen A.Ş, Pelitli Mahallesi'nde yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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