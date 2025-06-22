Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, 194. yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor, Portekiz'in Estoril takımından kadrosuna kattığı Wagner Pina ile 194. yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 11:03 Güncelleme: 22.06.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, 194. yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor, Portekiz'in Estoril takımından kadrosuna kattığı Wagner Pina ile 194. yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.

        Yeni sezon öncesi ilk transferini Wagner Pina ile anlaşarak gerçekleştiren bordo-mavililer, bugüne kadar 54 ülkeden oyuncu transferi yaptı.

        Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular, Brezilyalı oldu. Bordo-mavili takım, Güney Amerika ülkesinden 17 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, Belçika, Slovakya ve Polonya'dan da 8'er oyuncu transfer etti.

        - 3. Yeşil Burun Adalı oyuncu

        Wagner Pina, Trabzonspor tarihinde 3. Yeşil Burun Adalı oyuncu oldu.

        Bordo-mavili takımda daha önce Yeşil Burun Adalı Ivanildo Fernandes ve Djaniy Semedo forma giymişti.

        - Sağ beke Portekiz geleneği

        Trabzonspor, son yıllarda Portekizli veya Portekiz'de futbol oynayan sağ bekleri kadroya kattı.

        Bordo-mavili takımda Portekizli Jaoa Pereira, Jose Bosingwa ve Pedro Malheiro başarıyla sağ bek mevkisinde görev yaptı.

        Karadeniz ekibi, Malheiro'yu Al Wasl'a vermesinin ardından bu boşluğu yine Portekiz liginden Wagner Pina'yı alarak doldurdu.

        - Doğan döneminde 24 yabancı oyuncu transferi

        Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 24 yabancı oyuncu transfer edildi.

        Doğan döneminde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme (iki kez), Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov ve Folcarelli'nin ardından son olarak Pina kadroya katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        YKS'de ikinci gün heyecanı başladı!
        YKS'de ikinci gün heyecanı başladı!
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bir yıl önce taksiciyi öldürdüğü tarihte öldürüldü!
        Bir yıl önce taksiciyi öldürdüğü tarihte öldürüldü!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil

        Benzer Haberler

        Karadeniz'deki kafeslerde yetiştirilen Türk somonu hasadı bereketli geçiyor
        Karadeniz'deki kafeslerde yetiştirilen Türk somonu hasadı bereketli geçiyor
        Trabzon ve çevre illerde YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı
        Trabzon ve çevre illerde YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı
        Trabzonspor'dan Christopher Wooh'a teklif
        Trabzonspor'dan Christopher Wooh'a teklif
        Trabzonspor'dan yeni transferi Wagner Pina'ya özel klip
        Trabzonspor'dan yeni transferi Wagner Pina'ya özel klip
        Trabzonspor, Wagner Pina ile 4 yıllık anlaşma sağladı
        Trabzonspor, Wagner Pina ile 4 yıllık anlaşma sağladı
        Trabzonspor'dan rüçhan kuponlarında manipülasyon uyarısı: Küçük yatırımcı m...
        Trabzonspor'dan rüçhan kuponlarında manipülasyon uyarısı: Küçük yatırımcı m...