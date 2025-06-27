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        Trabzonspor, Onuachu'nun transferini NFC teknolojili yeni sezon formalarıyla duyurdu

        Trabzonspor, İngiltere'nin Southampton takımında forma giyen eski golcüsü Paul Onuachu'yu transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 16:45 Güncelleme: 27.06.2025 - 16:45
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        Trabzonspor, Onuachu'nun transferini NFC teknolojili yeni sezon formalarıyla duyurdu
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        Trabzonspor, İngiltere'nin Southampton takımında forma giyen eski golcüsü Paul Onuachu'yu transfer etti.

        Bordo-mavili kulüp, Nijeryalı futbolcunun transferini NFC teknolojili yeni sezon formalarıyla açıkladı.

        Onuachu'nun "Merhaba Trabzonspor taraftarı. Beni özlediniz mi? Biliyorum, ben de sizi özledim. Geri döndüm daha hazır, daha iyi, daha güçlü. Goller atmaya hazırım. Henüz tamamlanmamış bir işimiz var. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandığı videosu da NFC teknolojisi ile paylaşıldı.

        Onuachu, Trabzonspor formasıyla ligdeki 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4 karşılaşmada ise 2 olmak üzere toplam 25 müsabakada 17 kez rakip fileleri havalandırıp takımının en golcü oyuncusu olarak 2023-2024 sezonunu tamamlamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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