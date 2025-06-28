Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Onuachu, iz bıraktığı Trabzonspor'a yeniden döndü

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar bordo-mavili renklerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 11:01 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Onuachu, iz bıraktığı Trabzonspor'a yeniden döndü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar bordo-mavili renklerle buluştu.

        Southampton'dan 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadroya katıldıktan sonra geri döndüğü İngiliz kulübünden bu kez bonservisiyle transfer edilen Onuachu, 2023-2024'te takımına önemli katkıda bulunarak taraftarın büyük beğenisini kazanmıştı.

        Onuachu, ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 karşılaşmada 17 kez rakip fileleri havalandırıp takımının en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamlamıştı.

        - Maç başı gol ortalamasında Sörloth'u geçti

        Paul Onuachu, maç başına gol ortalamasında bordo-mavili takımda gol kralı olan Alexander Sörloth'u küçük bir farkla da olsa geride bıraktı.

        Sörloth, 2019-2020 sezonunda 34 lig maçında 24 golle gol kralı olurken, maç başına 0,70, Onuachu ise 21 karşılaşmada 15 golle 0,71 ortalama elde etti. Afrika Kupası ve sakatlıklar nedeniyle daha az sayıda forma giyen Nijeryalı oyuncu, maç başına ortalamada Sörloth'u geçti.

        Nijeryalı santrfor, geçen sezon kiralık olarak Braga'dan transfer edilen Simon Banza'dan da gol ortalaması olarak daha iyi bir performans gösterdi. Banza, 31 maçta 19 kez rakip fileleri havalandırırken 0,61 gol ortalamasında kaldı.

        - Son yılların golcüleri

        Onuachu, son 6 sezon içindeki golcülere bakıldığında 21 maçta 15 golle Andreas Cornelius'u yakalarken, 2019-2020 sezonunda gol kralı (24) olan Sörloth ve geçen sezon 19 gol atan Banza'dan sonra bir sezonda en fazla skor üreten oyuncu konumunda bulunuyor.

        Bordo-mavili takımda 2020-2021 sezonunda Caleb Ekuban 10 golle öne çıkarken, şampiyonluğun yaşandığı 2021-2022 sezonunda ise Cornelius 15, Nwakaeme 13, Djaniny ise 10 gol atmıştı. 2022-2023 sezonunda da 11 golle Trezeguet en skorer oyuncu olmuştu.

        - 28 puanlık katkı yapmıştı

        Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 28 puan elde etmişti.

        Karadeniz ekibi, Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda Beşiktaş'ı 3-0, Siltaş Yapı Pendikspor, TÜMOSAN Konyaspor (2 gol) ve Reeder Samsunspor'u 2-1, Fenerbahçe'yi 3-2, İstanbulspor'u 3-0 (hükmen), Gaziantep FK'yi (3 gol) 4-2, İstanbulspor'u (2 gol) 3-0, RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerken, Atakaş Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, Onuachu'nun fileleri havalandırdığı Net Global Sivasspor mücadelesini ise 3-3 beraberlikle tamamladı.

        Onuachu, Zirat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'a 3-2 kaybedilen final maçı ile Fatih Karagümrük ile oynanan 4-0'lık yarı final rövanş mücadelesinde 1'er gol atmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Engelli annesine erken emeklilik
        Engelli annesine erken emeklilik
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "21. Yüzyılda Bilim Bize Ne Söyler" programı gerçekleştirildi
        Trabzon'da "21. Yüzyılda Bilim Bize Ne Söyler" programı gerçekleştirildi
        Trabzonspor, Onuachu'nun transferini NFC teknolojili yeni sezon formalarıyl...
        Trabzonspor, Onuachu'nun transferini NFC teknolojili yeni sezon formalarıyl...
        Trabzon'da çocuklar için gemi turu düzenlendi
        Trabzon'da çocuklar için gemi turu düzenlendi
        Trabzon'da bir haftada 56 bin samuray arısı doğaya salındı
        Trabzon'da bir haftada 56 bin samuray arısı doğaya salındı
        Onuachu'dan Trabzonsporlulara mesaj: Henüz tamamlanmamış bir işimiz var
        Onuachu'dan Trabzonsporlulara mesaj: Henüz tamamlanmamış bir işimiz var
        Paul Onuachu, Trabzonspor'a geri dönüyor
        Paul Onuachu, Trabzonspor'a geri dönüyor