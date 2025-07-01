Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 2025-2026 sezonu hazırlıklarına dün teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde başlayan Karadeniz ekibinin, bu sabah da günün ilk antrenmanını basına kapalı gerçekleştirdiği bildirildi.

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