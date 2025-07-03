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        Trabzonspor'un transferde anlaştığı Onuachu Trabzon'a geldi

        Trabzonspor Kulübü'nün transferde anlaştığı Nijeryalı oyuncu Paul Ebere Onuachu, Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 01:26 Güncelleme: 03.07.2025 - 01:26
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        Trabzonspor'un transferde anlaştığı Onuachu Trabzon'a geldi
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        Trabzonspor Kulübü'nün transferde anlaştığı Nijeryalı oyuncu Paul Ebere Onuachu, Trabzon'a geldi.

        Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne inen Onuachu, yeniden Trabzonspor forması ve atkısı ile bordo-mavili taraftarların karşısına çıktı. Taraftarlar da Nijeryalı oyuncuya çiçek takdim etti.

        Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Onuachu, Trabzonspor'a dönmekten ötürü çok mutlu olduğu söyledi.

        Onuachu, Trabzonspor'da daha önce kiralık olarak oynadığını ve şehre geri döneceği günü beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Önceki geldiğimde inanılmaz bir sevgi hissetmiştim. Bu sefer bonservisimle buradayım. Uzun yıllar burada olacağım. Burada yarım kalmış, tamamlanmamış bir işim var. O işi bitirmek için buradayım. Taraftarların sevgisini ilk kez geldiğimde de görmüştüm, şu anda geldiğimde de görüyorum."

        Bordo-mavili kulübü tercih etmesinin kolay olduğunu belirten Onuachu, şöyle devam etti:

        "Geçen sefer buraya geldiğimde bu takımdaki sevgiyi hissetmiştim. 'Bu şehirle, takımla, kulüple her zaman bitmemiş bir işim var' demiştim. O yüzden tercihim asla tesadüf değildi. Zaten bu sevgiye karşılık verebilmek için buradayım. Kolay bir karar oldu benim adıma. Tekrar o sevgiyi hissettiğim yerde olmak istedim."

        Trabzonspor'da oynadığı ilk sezonunda 17 gol attığı hatırlatılan Nijeryalı santrfor, "Bu sezon kaç gol atmayı hedefliyorsun?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

        "Hedefim tabii ki olabildiğince gol atarak takımıma katkıda bulunabilmek. Sezonun başlaması için takım arkadaşlarım ve hocalarımla tanışabilmek için sabırsızlanıyorum. Umuyorum birlikte çok iyi işler yapacağız."

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nijeryalı oyuncu, bordo-mavili taraftarlara üçlü çektirdikten sonra kulüp aracıyla havalimanından ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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