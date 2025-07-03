Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer mesajı:

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavililerin sıradan hedeflerle yetinmeyeceğini, teknik direktör Fatih Tekke ile birlikte yeni sezonun kadro planlamasında bu gerçekliğe uygun, dinamik ve karakterli bir takım ortaya koymak için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 12:17 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer mesajı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavililerin sıradan hedeflerle yetinmeyeceğini, teknik direktör Fatih Tekke ile birlikte yeni sezonun kadro planlamasında bu gerçekliğe uygun, dinamik ve karakterli bir takım ortaya koymak için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

        Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, geride bıraktıkları sezon duyguların, beklentilerin ve gerçeklerin birbirine karıştığı, zaman zaman coşkunun, zaman zaman ise hayal kırıklığının içlerine dokunduğu bir yolculuk olduğunu ifade etti.

        Arzuladıkları noktanın uzağında kaldıklarının altını çizen Doğan, şöyle devam etti:

        "Türkiye Kupası'nda finale kadar yürümemiz bir umut ışığıydı fakat son adımı atamadık. Bu tabloda siz değerli taraftarlarımızın eleştirilerini büyük bir dikkatle, samimiyetle takip ettim. Çünkü Trabzonspor'u büyüten, her zaman yolda tutan şey, camianın sesi olan sizlerin yüksek hassasiyetidir. Bu sezon bize bir şampiyonluk ya da bir kupa kazandırmadı. Ancak içinden geçtiğimiz süreç bize neyin eksik kaldığını, neyin değişmesi gerektiğini açık biçimde gösterdi. Tecrübe bazen en kıymetli kazanımdır ve biz bu tecrübeyle yeni sezonun inşasını çok daha sağlam temeller üzerine kurmak için kolları sıvadık."

        - "Trabzonspor, sıradan hedeflerle yetinmez"

        Doğan, Trabzonspor'un her zaman zirveye oynadığını vurgulayarak, "Bu karakter, bu ruh, bu forma, sıradan hedeflerle yetinemez. Teknik direktörümüz Fatih Tekke ile birlikte yeni sezonun kadro planlamasında bu gerçekliğe uygun, dinamik ve karakterli bir takım ortaya koymak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sahada sözü olan, oyunu olan, tutkusu olan bir Trabzonspor için titiz bir hazırlık süreci yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yeni sezon formalarının TS Club mağazalarında yerini aldığını da belirten Doğan, şunları kaydetti:

        "Her forma, bu kulübe olan inancın, aidiyetin ve mücadelenin bir nişanesi olacak. Taraftarlarımızdan ricam, formaları gururla taşımaları, kulübümüze desteklerini göstermeleridir. Aynı şekilde kombine satışlarımız da yakında başlayacak. Biliyoruz ki Avni Aker'den Akyazı'ya uzanan bu yolun en güçlü taşıyıcısı sizlersiniz. Tribünleriyle yaşayan bir kulüp, sahada da hayat bulur. Taraftarımız varsa umudumuz hep dinç kalır."

        - "Trabzonspor, ekonomide adeta tarih yazdı"

        Doğan, Trabzonspor'un son birkaç yıl içinde ekonomik anlamda adeta tarih yazdığına da dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak bu alanda öncü bir model haline geldik. Ardından gerçekleştirilen sermaye artırımıyla, yılların getirdiği zarar kalemlerini bilançomuzdan sildik, geleceğe temiz bir sayfa açtık. Bugün itibarıyla vergi borcu olmayan bir kulüp haline gelme yolunda hızla ilerliyoruz. Amacımız yalnızca günü kurtarmak değildir. Kalıcı, sürdürülebilir bir ekonomik yapı kurarak Trabzonspor'un geleceğini borçla değil, öz güvenle inşa etmektir. Transferden altyapıya, stat çevresindeki projelerden lisanslı ürün satışına kadar attığımız her adım bu vizyonun parçasıdır. Kulübümüzü ayakta tutacak en büyük güç hem ekonomik disiplini elden bırakmamak hem de sportif rekabetin içinde kalabilmektir."

        Bu dengeyi sağlamak için dün olduğu gibi bugün de tüm enerjileriyle çalıştıklarını belirten Doğan, "Gelin, yeni bir sayfa açalım. Geçmişin muhasebesini yaparak ama geleceğin coşkusunu da yüreğimizde taşıyarak. Umutsuzluk bu kulübe hiç uğramadı, şimdi de uğrayamayacak. İnancımız tam, kararlılığımız yüksektir. Hep birlikte, yine omuz omuza." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Trump Cumhuriyetçilere sitem etti
        Trump Cumhuriyetçilere sitem etti
        Petrovic için süre daraldı!
        Petrovic için süre daraldı!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!

        Benzer Haberler

        Ertuğrul Doğan: Hep birlikte, yine omuz omuza
        Ertuğrul Doğan: Hep birlikte, yine omuz omuza
        Prof. Dr. Başar: Hızla eriyen buzullar dünyayı ısıtıyor
        Prof. Dr. Başar: Hızla eriyen buzullar dünyayı ısıtıyor
        Trabzonspor'un transferde anlaştığı Onuachu Trabzon'a geldi
        Trabzonspor'un transferde anlaştığı Onuachu Trabzon'a geldi
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Onuachu'dan taraftarlara çağrı: Havalimanında buluşalım
        Onuachu'dan taraftarlara çağrı: Havalimanında buluşalım
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü