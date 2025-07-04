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        Trabzon'da Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki

        Trabzon'da, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:24 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:24
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        Trabzon'da Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki
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        Trabzon'da, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterildi.

        Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup, basın açıklaması yaparak olayı kınadı.

        Grup adına açıklama yapan Arif Akkuzu, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretin yayımlandığı karikatürü kınadıklarını belirtti.

        Bu topraklarda kimsenin Hazreti Muhammed'e hakaret edemeyeceğini belirten Akkuzu, "Ona dil uzatan, karşısında sarsılmaz bir irade görecektir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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