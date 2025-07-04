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        Trabzonspor'dan yeni transferi Ebere Paul Onuachu'ya özel klip

        Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı golcü futbolcu Ebere Paul Onuachu​​​​​ transferini özel bir kliple duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 20:10 Güncelleme: 04.07.2025 - 20:10
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        Trabzonspor'dan yeni transferi Ebere Paul Onuachu'ya özel klip
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        Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı golcü futbolcu Ebere Paul Onuachu​​​​​ transferini özel bir kliple duyurdu.

        Bordo-mavili kulübün YouTube kanalından "Elbette birlikte harika şeyler yapacağız" başlığıyla yayınlanan video, kısa sürede taraftarların beğenisini topladı.

        Klipte üzerindeki Trabzonspor formasıyla konuşan Onuachu, "Bu geri dönüş için çok emek verildi. Bu hem benim hem de ailem ve tabii ki beni bu kulübe geri döndürmek için emeği geçenler adına çok şey ifade ediyor. Bu hatırlanmaya değer bir şey. Görüyorsunuz ki ben onları çok özlemişim. Burada en çok özlediğim şey taraftarlar, futbol sevgisi ve tutku. Buraya geri dönmek bir hata değil bu kaderimizde olan bir şey. Taraftarlarımızın ben burada değilken bile gösterdiği sevgi bana geri dönmek için onlara yarım kalan bir işimiz olduğunu göstermek için büyük bir motivasyon verdi. Dolayısıyla benim ve özellikle de taraftarlar için çok anlamlı. Daha önce oynadığınız bir kulübe geri dönmek her zaman özeldir. Buraya ilk geldiğimde de karşılamaları çok iyiydi. Dün gördüğüm karşılama da harikaydı. Kendimi özel hissettim. Taraftarlara hak ettiklerini, bana gösterdikleri sevgi ve tutkuyu sahaya yansıtmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Taraftarları görmenin harika olduğunu vurgulayan Onuachu, şunları kaydetti:

        "Buraya gelip onları havaalanında görmek harikaydı. Çok mutluyum. Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Onları görmek beni çok mutlu etti. Sanırım bu soruların hepsi taraftarlar için. Taraftarlar, taraftarlar. Yani bu onlar için olmalı çünkü futbolu onlar için oynuyoruz. İnsanları mutlu etmek için oynuyoruz. Bu büyük geri dönüş ve havaalanında beni karşıladıkları için hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Elbette birlikte harika şeyler yapacağız ve son sözüm her zaman olduğu gibi bize her yer Trabzon."

        Öte yandan kulüp, X sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşımda "2.01 geri döndü" notuyla Onuachu'nun taraftarla çektirdiği fotoğrafları klip halinde paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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