Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Geleneksel Mezunlar Buluşması" gerçekleştirildi

        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde "Geleneksel Mezunlar Buluşması" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 16:29 Güncelleme: 05.07.2025 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Geleneksel Mezunlar Buluşması" gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde "Geleneksel Mezunlar Buluşması" etkinliği yapıldı.

        Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi ve Beş-Der Beşikdüzü Öğretmen Okulu Mezunları Derneğince organize edilen etkinliğe, Beşikdüzü Köy Enstitüsü, Kız İlk Öğretmen Okulu, Öğretmen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi ve Fen Lisesi'nden 180 mezun katıldı.

        Mezunlar, Borsa İstanbul Fen Lisesi Çok Amaçlı Salonda düzenlenen programın ardından okul bahçesinde anılarını tazeledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul, Silivri açıklarındaki depremle sallandı
        İstanbul, Silivri açıklarındaki depremle sallandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Jens Cajuste gelişmesi
        Jens Cajuste gelişmesi
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Eski eşiyle tatilde
        Eski eşiyle tatilde
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        En tuhaf kraliyet cenazeleri
        En tuhaf kraliyet cenazeleri

        Benzer Haberler

        Gran Fondo 2025 Trabzon Bisiklet Yarışı yapıldı
        Gran Fondo 2025 Trabzon Bisiklet Yarışı yapıldı
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin açılışın...
        Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin açılışın...
        Üç kız kardeş hobi olarak başladıkları çiniciliği kazanca dönüştürdü
        Üç kız kardeş hobi olarak başladıkları çiniciliği kazanca dönüştürdü
        Hamsik'in jübilesinde Trabzonspor buluşması
        Hamsik'in jübilesinde Trabzonspor buluşması
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü