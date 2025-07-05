Trabzon'da Mahmud Efendi Külliyesi açıldı

Trabzon'un Of ilçesinde Mahmud Efendi Külliyesi törenle açıldı.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Mahmud Efendi Külliyesi'nin açılış merasiminde, bir hayrın etrafında toplanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bir güzel yolculuğun başlangıcında buradayız. Gayret gösterenlerden, emek harcayanlardan, bu hale gelmesine vesile olanlardan Allah razı olsun." dedi.

Külliyenin isminin kendisi için önem taşıdığını ifade eden Soylu, merhum dedesinin evlerinde Hacı Mahmud Efendi'yi andığı zaman gönüllerinin sevgi ve muhabbetle titrediğini anlattı.

Soylu, bu güzel insanların geride büyük bir emanet bıraktıklarını belirterek, "Bu emanete sahip çıkmaktır önemli olan. Eğer Gazze'de gelenlerin bir daha başımıza gelmesini istemiyorsak, fenni ilimlere ne kadar itibar ediyorsak burada öğrenilen ilimlere de o kadar itibar etmek, belki ondan biraz daha fazla itibar etmek lazım. Allah dinin sahibidir. Bizler o yolun yolcularıyız, sınavdayız ve imtihandayız." diye konuştu.

Allah'tan milletin birliğini ve beraberliğini daim etmesini dileyen Soylu, "Allah, aşeviyle, Kur'an kursuyla, camisiyle ve bu manevi havasıyla birlikte bu külliyeye hizmet eden ve bu saatten sonra edecek kim varsa onlardan ebediyen razı olsun." ifadelerini kullandı.