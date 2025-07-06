Trabzon'da 87 hafız için icazet töreni düzenlendi

Trabzon'un Arsin ilçesindeki Hacı Hasan Efendioğlu Kur'an Kursunda eğitimlerini tamamlayan 87 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Yeşilyalı Merkez Kur'an Kursu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilmesiyle başladı.

Vali Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, hafızlık eğitiminin topluma sunulmuş bir hizmet olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in öncelikle hafızlarla yaygınlaştığını belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zamanında Mısır'da İngilizler Kur'an-ı Kerim'i tahrif ederek yaymaya çalışıyorlar. Tahrif edilmiş nüshaları yaymaya gayret ediyorlar. Aradan birkaç ay geçtikten sonra 'ne oldu acaba' diye merak edip, tekrar incelemeye kalkıyorlar. Bir bakıyorlar ki o tahrif edilmiş nüshalardaki tahrif yerleri tamamen elle düzeltilmiş. Niye? Çünkü hafızlarımız var. Hafizelerimiz var. Bu sayede nesilden nesle, gönülden gönle, zamandan zamana aktarılıyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de hafızlığın önemine dikkati çekerek, "Hafızlar Peygamber Efendimiz ile müjdelenmiş kişilerdir. Kur'an-ı Kerim'i okumak, hıfzetmek bir Müslüman'ın dünya hayatındaki belki de yapabileceği en önemli işlerden bir tanesidir." dedi.