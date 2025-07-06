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        Trabzon'da 87 hafız için icazet töreni düzenlendi

        Trabzon'un Arsin ilçesindeki Hacı Hasan Efendioğlu Kur'an Kursunda eğitimlerini tamamlayan 87 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 15:04 Güncelleme: 06.07.2025 - 15:41
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        Trabzon'da 87 hafız için icazet töreni düzenlendi
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        Trabzon'un Arsin ilçesindeki Hacı Hasan Efendioğlu Kur'an Kursunda eğitimlerini tamamlayan 87 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

        Yeşilyalı Merkez Kur'an Kursu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilmesiyle başladı.

        Vali Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, hafızlık eğitiminin topluma sunulmuş bir hizmet olduğunu söyledi.

        Kur'an-ı Kerim'in öncelikle hafızlarla yaygınlaştığını belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Zamanında Mısır'da İngilizler Kur'an-ı Kerim'i tahrif ederek yaymaya çalışıyorlar. Tahrif edilmiş nüshaları yaymaya gayret ediyorlar. Aradan birkaç ay geçtikten sonra 'ne oldu acaba' diye merak edip, tekrar incelemeye kalkıyorlar. Bir bakıyorlar ki o tahrif edilmiş nüshalardaki tahrif yerleri tamamen elle düzeltilmiş. Niye? Çünkü hafızlarımız var. Hafizelerimiz var. Bu sayede nesilden nesle, gönülden gönle, zamandan zamana aktarılıyor."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de hafızlığın önemine dikkati çekerek, "Hafızlar Peygamber Efendimiz ile müjdelenmiş kişilerdir. Kur'an-ı Kerim'i okumak, hıfzetmek bir Müslüman'ın dünya hayatındaki belki de yapabileceği en önemli işlerden bir tanesidir." dedi.

        O nedenle hafızların muhteşem bir iş başardığına işaret eden Genç, onların yetişmesine destek olan anne ve babalarına da teşekkür etti.

        Programda, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, İl Müftüsü Selami Aydın ile Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin de konuşma yaptı.

        AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu'nun da yer aldığı törende, konuşmaların ardından hafızlara icazet belgeleri verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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