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        Trabzon'da "Balkan Harbi ve 87. Alay-Trabzon Gönüllüleri" söyleşisi gerçekleştirildi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali, "Balkan Harbi ve 87. Alay-Trabzon Gönüllüleri" söyleşisiyle devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 18:51 Güncelleme: 06.07.2025 - 18:55
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        Trabzon'da "Balkan Harbi ve 87. Alay-Trabzon Gönüllüleri" söyleşisi gerçekleştirildi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali, "Balkan Harbi ve 87. Alay-Trabzon Gönüllüleri" söyleşisiyle devam etti.

        Trabzon Muhibbi Edebiyat Müzesi'nin bahçesinde, Sebahattin Saruhan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa, tarihçi Veysel Usta konuşmacı olarak katıldı.

        Usta, burada, Osmanlı Devleti için 20. yüzyılın başlarının çok zor dönemler olduğunu söyledi.

        Balkan Harbi'ne yol açan süreçlere ve 87. Alay'ın nasıl oluştuğuna ilişkin bilgi veren Usta, şunları kaydetti:

        "8 Ekim 1912 tarihinde Osmanlı Devleti'ne savaş açacaklar. Savaşın ana amacı da Osmanlı'nın Balkanlar'da elinde kalan tek coğrafya olan Makedonya coğrafyasını ele geçirmek olacaktır. Savaş böylece başlamış ve bu savaşın ardından devlet seferberlik ilan etmiş, bu savaşı bütün Osmanlı coğrafyasına yayarak asker toplama girişiminde bulunmuştur."

        Usta, bu girişimin bir ayağının da Trabzon olduğunu belirterek, "Trabzon'dan da 87. Alay adı verilen bir alayın tertip edilmesi vilayete gelmiş ve bu alayın bir taburunun Erzurum, diğer 2 taburunun da Trabzon'dan toplanması gündeme gelmiştir." diye konuştu.

        Trabzon vilayetinin bahsi geçen dönemde önemli bir stratejik konumda olduğunu vurgulayan Usta, sözlerini şöyle tamamladı:

        "93 harbiden ve Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Osmanlı'nın en önemli liman kentlerinden biri olan Batum ve Kars ile Ardahan Rusların işgaline uğramıştı. Artık Trabzon, tam anlamıyla serhat şehri haline gelmişti. Kırım'ın Osmanlı'nın elinden çıkmasından sonra Kırım havzasından Osmanlı'ya güvence merkezi olarak görüp iltica eden çok sayıda göçmenin ilk uğrak merkezi Trabzon'du."

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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