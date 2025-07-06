"Fotomaraton Trabzon" yarışmasının ödül töreni düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında "Fotomaraton Trabzon" yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni öncesi, foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral mesleki deneyimlerini paylaştığı söyleşi gerçekleştirdi.

Aral, meslek hayatı boyunca hiçbir şekilde din, dil ve mezhep ayrımı yapmadığını belirterek, 1970'li yıllarda yaşanan süreçleri anlattı.

"İnşallah o günler bir daha gelmez" ifadesini kullanan Aral, "Karikatür olayında gördük toplumumuz çok duyarlı. Aman dikkat diyorum. Siyasilere ve biz gazetecilere, provokatif ve manipülatif işlere girmeyelim. Çünkü bizim kendi dinimizde de var. İslam dini barış dinidir, barışı savunur." diye konuştu.

Aral, toplumsal duyarlılığın olduğu konulara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz gazeteciler toplumda bilgi taşıyanlar olduğumuz için çok ama çok dikkatli olmamız lazım. Ben bazen videolar yapıyorum daha izlemeden eleştiriliyorum. Ne dediğimiz değil, nasıl anlaşıldığımız önemli. Politikacılarımızın da bizden daha dikkatli olması lazım."