Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        "Fotomaraton Trabzon" yarışmasının ödül töreni düzenlendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında "Fotomaraton Trabzon" yarışmasının ödül töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 21:08 Güncelleme: 06.07.2025 - 21:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Fotomaraton Trabzon" yarışmasının ödül töreni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında "Fotomaraton Trabzon" yarışmasının ödül töreni yapıldı.

        Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni öncesi, foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral mesleki deneyimlerini paylaştığı söyleşi gerçekleştirdi.

        Aral, meslek hayatı boyunca hiçbir şekilde din, dil ve mezhep ayrımı yapmadığını belirterek, 1970'li yıllarda yaşanan süreçleri anlattı.

        "İnşallah o günler bir daha gelmez" ifadesini kullanan Aral, "Karikatür olayında gördük toplumumuz çok duyarlı. Aman dikkat diyorum. Siyasilere ve biz gazetecilere, provokatif ve manipülatif işlere girmeyelim. Çünkü bizim kendi dinimizde de var. İslam dini barış dinidir, barışı savunur." diye konuştu.

        Aral, toplumsal duyarlılığın olduğu konulara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Biz gazeteciler toplumda bilgi taşıyanlar olduğumuz için çok ama çok dikkatli olmamız lazım. Ben bazen videolar yapıyorum daha izlemeden eleştiriliyorum. Ne dediğimiz değil, nasıl anlaşıldığımız önemli. Politikacılarımızın da bizden daha dikkatli olması lazım."

        Söyleşinin ardından "Fotomaraton Trabzon" fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafçılara ödülleri takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metan gazı zehirlenmesinde 5 şehit!
        Metan gazı zehirlenmesinde 5 şehit!
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu!
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu!
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Annesini yaralayan kardeşini öldürdü!
        Annesini yaralayan kardeşini öldürdü!
        Kavurucu sıcaklar geliyor! 40 derecenin üzerine çıkacak!
        Kavurucu sıcaklar geliyor! 40 derecenin üzerine çıkacak!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "Balkan Harbi ve 87. Alay-Trabzon Gönüllüleri" söyleşisi gerçekl...
        Trabzon'da "Balkan Harbi ve 87. Alay-Trabzon Gönüllüleri" söyleşisi gerçekl...
        Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor
        Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor
        Trabzon'da Lişer ve Beypınarı yaylalarında şenlik düzenlendi
        Trabzon'da Lişer ve Beypınarı yaylalarında şenlik düzenlendi
        Trabzon Kültür Yolu Festivali devam ediyor
        Trabzon Kültür Yolu Festivali devam ediyor
        Trabzon'da 87 hafız için icazet töreni düzenlendi
        Trabzon'da 87 hafız için icazet töreni düzenlendi
        Zorlu ameliyatın ardından işitme cihazına veda etti
        Zorlu ameliyatın ardından işitme cihazına veda etti