Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Motor ustasının "Psikopat" kedisi sanayinin maskotu oldu

        HATİCE DİLER - Trabzonlu motor ustası Yusuf Şahinkaya tarafından iş yerinde yaklaşık 1,5 yıldır özenle bakılan tekir cinsi kedi, sanayi esnafının maskotu haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 10:24 Güncelleme: 07.07.2025 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motor ustasının "Psikopat" kedisi sanayinin maskotu oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATİCE DİLER - Trabzonlu motor ustası Yusuf Şahinkaya tarafından iş yerinde yaklaşık 1,5 yıldır özenle bakılan tekir cinsi kedi, sanayi esnafının maskotu haline geldi.

        Akçaabat ilçesindeki küçük sanayi sitesinde esnaflık yapan 48 yaşındaki Şahinkaya'nın kedi sevgisi, yaklaşık 4 yıl önce oğlunun eve Scottish Fold​​​​​​​ cinsi kedi getirmesiyle başladı.

        Şahinkaya, daha sonra sanayi sitesindeki 6 kedinin bakımı üstlendi. Kediler için özel mama alanı oluşturan Şahinkaya, dükkanını onların rahatına uygun düzenledi.

        Doğduğu günden itibaren yanında olan "Psikopat" adını verdiği kedisiyle de arasında bir bağ oluşan Şahinkaya, yaklaşık 1,5 yıldır ona ayrı olarak bakıyor.

        Şahinkaya'nın yanından ayrılmayan, araba tamiri yaparken onu sürekli izleyen kedisi "Psikopat", iş yerindeki tavırlarıyla da kendisini sevdiriyor.

        Dükkanın adeta elemanı haline gelen tekir cinsi kedi, sanayi esnafının da maskotu oldu.

        İki çocuk babası Yusuf Şahinkaya, AA muhabirine, karakteristik özelliği saldırgan olduğu için kedisine "Psikopat" adını verdiğini söyledi.

        Tüm bakımlarıyla yakından ilgilendiğini dile getiren Şahinkaya, sokakta sürekli yaralanan kedisini her zaman tedavi ettirdiğini ifade etti.

        Şahinkaya, çalışırken kedisinin de arabaların üstüne, motoruna çıkarak merakla yaptığı işi izlediğini belirterek, "Birlikte motor tamir ederiz, araba tamir ederiz. Oğlum Psikopat, benim yardımcı ustam." dedi.

        - "Uyuduğu zaman rahat oluyorum"

        Zaman zaman kedisinin hareketlerinden işini yapamadığını anlatan Şahinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bırakmıyor, onun yüzünden iş yapamıyorum. Uyuduğu zaman rahat oluyorum. Çünkü 'Bırak dur, ben yapacağım' diyor gibi. Gerçekten 'Hayvanlarda akıl yok' diyorlar ya bunlardaki akıl kimsede yok. Bazı müşteriler rahatsız oluyor. Arabaya çıkıyor, tırnaklıyor. Çoğu arabaya cila yaptırıyorum. Arabaya biniyor, tüy oluyor. Mecbur gelen arabaları bir de yıkamaya veriyoruz. Bunlar da bu işin cilveleri."

        Şahinkaya, dükkanı kedilerin rahatına uygun düzenlediğini dile getirerek, Psikopat'ın yanı sıra diğer kedilerin de sadece yemeğiyle değil, sağlıklarıyla da yakından ilgilendiğini kaydetti.

        Masrafların kendisi için önemli olmadığını belirten Şahinkaya, "Herkesin rızkını Allah verir. Veteriner masrafları oluyor. İki ayda bir iç, dış parazit bakımları var." diye konuştu.

        Sanayi esnaflarından Ali Acer de Şahinkaya'nın hayvan sevgisine dikkati çekerek, "Her sabah sucuk, salam, peynir, kaşar ile hayvanları besliyor. İyi bir hayvansever arkadaşımızdır. Belki çoğu kişi evine bu kadar yiyecek almıyordur ama o her gün bunu yapıyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Metan gazı zehirlenmesinde 8 şehit!
        Metan gazı zehirlenmesinde 8 şehit!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        Hakan'ın yerine Orkun!
        Hakan'ın yerine Orkun!
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        "Kaslıyım ben" şovu
        "Kaslıyım ben" şovu
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu

        Benzer Haberler

        "Fotomaraton Trabzon" yarışmasının ödül töreni düzenlendi
        "Fotomaraton Trabzon" yarışmasının ödül töreni düzenlendi
        Trabzon'da "Balkan Harbi ve 87. Alay-Trabzon Gönüllüleri" söyleşisi gerçekl...
        Trabzon'da "Balkan Harbi ve 87. Alay-Trabzon Gönüllüleri" söyleşisi gerçekl...
        Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor
        Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor
        Trabzon'da Lişer ve Beypınarı yaylalarında şenlik düzenlendi
        Trabzon'da Lişer ve Beypınarı yaylalarında şenlik düzenlendi
        Trabzon Kültür Yolu Festivali devam ediyor
        Trabzon Kültür Yolu Festivali devam ediyor
        Trabzon'da 87 hafız için icazet töreni düzenlendi
        Trabzon'da 87 hafız için icazet töreni düzenlendi