Trabzonspor Basketbol Takımı, iki oyuncuyla yeniden anlaştı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, Okben Ulubay ve Jitaurious Tykyvion Gordon ile yeniden anlaşıldığını duyurdu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, Okben Ulubay ve Jitaurious Tykyvion Gordon ile yeniden anlaşıldığını duyurdu.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ty Gordon ve Okben Ulubay 1 sezon daha bordo-mavi formamızla parkede." denildi.
İki oyuncu da önceki sezon bordo-mavili takım ile Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele etmiş ve takımın Süper Lig'e çıkmasında katkı sağlamıştı.
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