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        Trabzonspor Basketbol Takımı, iki oyuncuyla yeniden anlaştı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, Okben Ulubay ve Jitaurious Tykyvion Gordon ile yeniden anlaşıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 12:08 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:08
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        Trabzonspor Basketbol Takımı, iki oyuncuyla yeniden anlaştı
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, Okben Ulubay ve Jitaurious Tykyvion Gordon ile yeniden anlaşıldığını duyurdu.

        Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ty Gordon ve Okben Ulubay 1 sezon daha bordo-mavi formamızla parkede." denildi.

        İki oyuncu da önceki sezon bordo-mavili takım ile Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele etmiş ve takımın Süper Lig'e çıkmasında katkı sağlamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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