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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 13:34 Güncelleme: 07.07.2025 - 13:43
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.

        Bordo-mavili takımın eski futbolcusu Marek Hamsik'in jubile maçı için gittiği Slovakya'dan dönen kaptan Uğurcan Çakır da antrenmanda yer aldı.

        Karadeniz ekibi, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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