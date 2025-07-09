Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundan Trabzonspor Kulübüne ziyaret
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yöneticileri, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yöneticileri, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, KTFF'nin ikinci başkan vekili Hüseyin Duvarcı ile eğitim üst kurul başkanı Hüseyin Ekmekçi'nin, Trabzonspor Kulübünü ziyaret ettiği belirtildi.
Ziyarette bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ali Haydar Gedikli ile genel sekreter Sami Karaman'ın yer aldığı aktarılan açıklamada, KTFF yöneticilerine forma hediye edildiği kaydedildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Duvarcı, bordo-mavili takıma yeni sezonda başarılar diledi.
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