Şarkıcı Kıraç, Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

Festival, konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

"Endamın yeter", "Gidiyorum", "Ayşe" gibi sevilen şarkılarını seslendiren Kıraç, fuar alanını dolduran hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında Fuar Merkezi'nde organize edilen konserde sahneye çıkan Kıraç, Eren Bülbül ve tüm şehitleri andı.

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