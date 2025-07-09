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        Şarkıcı Kıraç, Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde şarkıcı Kıraç sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 23:06 Güncelleme: 09.07.2025 - 23:10
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        Şarkıcı Kıraç, Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
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        Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde şarkıcı Kıraç sahne aldı.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında Fuar Merkezi'nde organize edilen konserde sahneye çıkan Kıraç, Eren Bülbül ve tüm şehitleri andı.

        "Endamın yeter", "Gidiyorum", "Ayşe" gibi sevilen şarkılarını seslendiren Kıraç, fuar alanını dolduran hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

        Festival, konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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