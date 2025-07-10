Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Yılmaz, Trabzon'da panelde konuştu:

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Murat Yılmaz, "Milletimizin egemenliğine, iradesine sahip çıkma ortak paydasını devam ettirmeliyiz. Bunu devam ettirirsek dışarıda istiklalimizi, içeride demokrasimizi koruruz." dedi.

Yılmaz, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Darbeler ve 15 Temmuz" konulu panelde, 15 Temmuz gecesi olağanüstü ve kahramanca bir mücadele verildiğini söyledi.

Mücadelenin büyüklüğüne dikkati çeken Yılmaz, "Zaman geçtikçe tablo daha netleşiyor. Biraz uzaktan baktığımızda daha net görüyoruz. İşte şu 12 günlük savaş boyunca görüyoruz ki bir hainler grubunun, bir ülkeye ne kadar zarar verebileceğini, düşmanla dahi iş birliği yapabileceğini komşumuzun örneği üzerinden gördük." diye konuştu.

Yılmaz, geçmişte yaşanan darbelerle ilgili de bilgi vererek,"Hiçbir darbe milli değildir, hiçbir darbe yerli değildir, milletin iradesine yönelmiş bütün darbeler yabancı ülkelerin himayesini arar, büyük güçlerin himayesini arar." ifadesini kullandı.