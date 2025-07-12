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        Trabzonspor, kaleci Muhammet Taha Tepe ile yollarını ayırdı

        Trabzonspor Kulübü, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 18:04 Güncelleme: 12.07.2025 - 18:04
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        Trabzonspor, kaleci Muhammet Taha Tepe ile yollarını ayırdı
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        Trabzonspor Kulübü, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Muhammet Taha Tepe arasındaki 01.06.2025 başlangıç ve 31.05.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, futbolcumuzun tahakkuk etmiş alacaklarından feragat etmesi karşılığında, karşılıklı olarak feshedilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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