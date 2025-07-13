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        Trabzon'da çocuklar Anadolu masallarıyla buluşturuldu

        Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında "Anadolu Masal Yolu" etkinliğinde çocuklara masallar anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 18:14 Güncelleme: 13.07.2025 - 18:24
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        Trabzon'da çocuklar Anadolu masallarıyla buluşturuldu
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        Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında "Anadolu Masal Yolu" etkinliğinde çocuklara masallar anlatıldı.

        Trabzon Müzesi'nde Okul Öncesi Öğretmeni İnci Özkan yürütücülüğündeki proje kapsamında, öğretmenler tarafından her gün farklı bir masal çocuklara anlatıldı.

        Etkinlik kapsamında, "Ayağına Diken Batan Serçe", "Altın Balta, Üç Derviş", "Tuz Masalı, Dilek Kuşu", "Nardaniye Hanım", "Rüzgaroğlu", "Bit Hatun Pire Bey" adlı masallar çocuklara eğlenceli şekilde aktarıldı.

        Özkan, AA muhabirine, Anadolu masallarını çocuklarla buluşturmak için ekip olarak çalıştıklarını söyledi.

        Çocuklara hem boyama kitaplarıyla hem de masal anlatımlarıyla Anadolu masallarını aktarmaya çalıştıklarını belirten Özkan, "Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzon müzesinde 9 gün boyunca her gün Anadolu masallarını buluşturduk. Halkımızın çok ilgisi var. Sadece çocukların değil, ebeveynlerin de çok ilgisi vardı." diye konuştu.

        Masal anlatıcısı ve ilkokul öğretmeni Mürsel Hunutlu da Anadolu'nun zengin bir masal kültürüne sahip olduğunu ifade etti.

        Anadolu masalları hakkında bilgilendirmede bulunan Hunutlu, "Yoğun bir katılım oldu. Çocuklar masal dinlemeyi çok seviyor. Çünkü masalların içinde mutlu edici güzel öğeler var. Biz de onu elimizden geldiği kadar renklendirmeye, çocukları daha çok olayın içine çekmeye çalışarak, etkinliklerimizi sürdürdük." dedi.

        Masal dinlemeye gelen velilerden Burak Cansız ise masal geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Ecdadımızdan bize gelen geniş bir perspektif var. Her akşam çocuğumuza masal okuyoruz. O da bize okuyor. Böyle bir organizasyon yapılmasından da çok mutlu olduk. Desteği olanlara teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Festival kapsamında Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde pandomim ilüzyon gösterisi ile çocuk etkinlikleri gerçekleştirildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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