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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 16:57 Güncelleme: 14.07.2025 - 16:57
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Genç, mesajında, 15 Temmuz'da ülkenin asla bölünemeyeceğini Türk milletinin tüm dünyaya ilan ettiğini söyledi.

        Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Genç, "O gece milletimiz, iradesini gasp edenlere karşı eşsiz bir mücadele ortaya koyarak Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde büyük bir destan yazmıştır. Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden herkes o gece ülkemizin geleceğine sahip çıkmış, beraberliğini korumuş ve hainlerin ülkemizi bölmesine canı pahasına izin vermemiştir." ifadesini kullandı.

        Genç, birlik ve beraberlik ruhuyla Türkiye'yi her alanda ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerine işaret ederek, 15 Temmuz şehitlerine rahmet, gazilere ise hayırlı ve uzun ömür temennisinde bulundu.

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