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        Of'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 00:07 Güncelleme: 16.07.2025 - 00:12
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        Of'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi
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        Trabzon'un Of ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Kaymakamlık tarafından düzenlenen program kapsamında Çarşıbaşı Büyük Cami önünde bir araya gelen vatandaşlara, Kaymakam Eşref Akça, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ile protokol üyeleri eşlik etti.

        Programa katılanlar Barbaros Caddesi'nden başlayan ve Of Belediyesi'ne kadar devam eden yürüyüşü Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde gerçekleştirdi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Programda, 15 Temmuz dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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