MHP Trabzon İl Başkanı Sivrikaya'dan TESOB'a ziyaret

Kara, ziyaretten dolayı Sivrikaya'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Ziyarette, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Sivrikaya'nın, çeşitli konularda fikir alışverişi yaptığı kaydedildi.

TESOB'dan yapılan açıklamaya göre, MHP İl Başkanı Sivrikaya ve yönetim kurulu üyelerinin, TESOB Başkanı Metin Kara ile bir araya geldiği belirtildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (TESOB) ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.