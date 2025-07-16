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        MHP Trabzon İl Başkanı Sivrikaya'dan TESOB'a ziyaret

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (TESOB) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 15:40 Güncelleme: 16.07.2025 - 15:40
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        MHP Trabzon İl Başkanı Sivrikaya'dan TESOB'a ziyaret
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (TESOB) ziyaret etti.

        TESOB'dan yapılan açıklamaya göre, MHP İl Başkanı Sivrikaya ve yönetim kurulu üyelerinin, TESOB Başkanı Metin Kara ile bir araya geldiği belirtildi.

        Ziyarette, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Sivrikaya'nın, çeşitli konularda fikir alışverişi yaptığı kaydedildi.

        Kara, ziyaretten dolayı Sivrikaya'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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