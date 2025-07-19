"Geleneksel Oyunlar Tırı" Bayburt'ta çocuklarla buluştu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı Bayburt'a geldi.

29. Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Şehir Parkı'nda konuşlandırılan tırda bir araya gelen çocuklar, geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu.

Parkurda yer alan halat çekme, koca ayak, mangala, çember çevirme ve masa güreşi gibi oyunları deneyimleyen çocuklar doyasıya eğlendi.

Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, festival kapsamında düzenlenen etkinlik sayesinde çocukların büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Geleneksel Oyunlar Tırı Koordinatörü Gülyeter Yaşar da bugüne kadar yüzlerce çocuğun kalbine dokunduklarını ifade ederek, "Amacımız, geleneksel oyunlarımızı 81 ilimizde çocuk, genç, yetişkin demeden herkesle buluşturmak ve onların oyun arkadaşı olmak. Birlik, beraberlik, dayanışma ve fiziksel beceriyi ön plana çıkaran oyunlarımız sayesinde çocuklar geçmişle bağ kurarken, yetişkinler de kendi çocukluklarına kısa bir yolculuk yapıyor." dedi.