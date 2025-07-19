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        AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş Trabzon'da konuştu:

        AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, "AK Parti Gençlik Kolları'na bir siyasi hareketin, ana muhalefet partisinin genel başkanı bu denli seslenebiliyorsa, bu AK Parti Gençlik Kolları'na duyduğu gizli bir hayranlığın göstergesidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 17:17 Güncelleme: 19.07.2025 - 17:17
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        AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş Trabzon'da konuştu:
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        AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, "AK Parti Gençlik Kolları'na bir siyasi hareketin, ana muhalefet partisinin genel başkanı bu denli seslenebiliyorsa, bu AK Parti Gençlik Kolları'na duyduğu gizli bir hayranlığın göstergesidir." dedi.

        İbiş, partisince Ganita sahilinde bir teknede düzenlenen "Söz Gençlikte" programına katıldı.

        Buradaki konuşmasında, partisinin gençlik kollarının çalışmalarıyla kent siyasetine etki edebildiğini belirten İbiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman sesini duyurmak için çalışan bir teşkilat olduklarını söyledi.

        İbiş, AK Parti Gençlik Kolları'nın sadece Trabzon ve ilçelerinde değil, 81 ilde ve 922 ilçede teşkilatlanabilen güçlü bir yapılanması olduğunu ifade ederek, "Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da, dünyada bu denli örgütlenebilen, bu denli bir araya gelebilen başka bir gençlik yapılanması da bu zamana kadar olmamıştır. Bundan sonra da AK gençliğin sınırlarını aşan hiçbir teşkilat olmayacaktır." dedi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Trabzon'da bugün düzenleyeceği programa değinen İbiş, "Sayın Özel biliyorsunuz son zamanlarda söylediği sözlerin üçünden hemen hemen ikisi AK Gençlik olmuş. Gittiği yerlerde AK Parti Gençlik Kolları'na sesleniyor. AK Parti Gençlik Kolları'na bir siyasi hareketin, ana muhalefet partisinin genel başkanı bu denli seslenebiliyorsa, bu AK Parti Gençlik Kolları'na duyduğu gizli bir hayranlığın göstergesidir." diye konuştu.

        İbiş, Erdoğan ile Özel'in siyasette gençlere verdiği değer ve konumun farklı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

        "Onlar için, Sayın Özel için gençlik siyaseti bir sabun köpüğünden ibaret. Sayın Özel bir sabun köpüğü siyasetçisi. Gençlerle ilişkisi sabun köpüğünden ibaret. Görünen parlak ama temeli sağlam olmayan, içi boş vitrin siyaseti. Siz bu ülkenin gençlerine bu zamana kadar neler verdiniz? Siz bu ülkenin gençlerini nereye konumlandırdınız da şimdi gençlerden destek bekliyorsunuz."

        - "Boş koltuktan boş boş konuşarak, boş vaatler vererek olmaz"

        İbiş, CHP'nin, kat sayı farkı ve kıyafet gibi konulardan dolayı gençleri yasaklara mecbur ettiğini dile getirerek şunları söyledi:

        "Şimdi aynı şekilde çıkmış Sayın Özel, tutuklu Fatih Altay'lının boş koltuğundan gençlere yine bir şeyler söylüyor. İşte 'gençler vizesiz Avrupa, yasaksız Türkiye vadediyoruz.' diyor. Yasak deyince bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi akla geliyor. Bu ülkede yasaklar deyince, bu ülkede gençlerine yasaklar konulmak deyince Cumhuriyet Halk Partisi akla geliyor. Öyle boş koltuktan boş boş konuşarak, boş vaatler vererek olmaz. Gelin gençliği burada görün, gençliği Trabzon'da görün, gençliği Hakkari'de görün, gençliği Edirne'de görün, gençliği AK Parti gençlik kollarıyla Türkiye'nin 81 ilinde 922 ilçesinde görün. Öyle bizler sizler gibi vitrin siyaseti yapmıyoruz, bizler gençlerin özü nerede, kimlerle beraber bunlara gelin bakın."

        - "Bu mesele onların iç siyaset meselesi"

        Programa katılanların sorularını yanıtlayan İbiş, CHP'de yaşanan gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.

        İbiş, "Parayı gözlerimizle görüyoruz, olayı gözlerimizle görüyoruz. Çıkıyor Deniz Zeyrek denen bağnaz bir gazeteci onu savunuyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisinin aslında zihniyeti tam olarak bu. Şu anda yapmaya çalıştıkları tam olarak bu. Ellerinde para alışverişini yaparken görüntü var. Bunu bile inkar eden noktaya geliyorlar. O nedenle bu mesele bizim meselemiz değil, bu mesele onların iç siyaset meselesi. Bu mesele onların kendi kendine koltuk yarışı, koltuk kapma yarışı. Biz işi basından takip ediyoruz ve Türk yargısına güveniyoruz. Türk yargısıyla birlikte de bunların gereken cezaların takdir edileceğine, gereken şekilde cezalarını Türk yargısının tayin edeceğine inanıyoruz." dedi.

        AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu da CHP Genel Başkanı Özel'e seslenerek, "Sayın genel başkan, AK gençlik hırsızların yanında değildir. AK gençlik davasının yanındadır ve ülkemizi 23 yılda çağ atlatan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanındadır. Bugün burada bunun en güzel örneklerinden birini veriyoruz." diye konuştu.

        AK Parti Trabzon Gençlik Kolları İl Başkanı Mahmut Çavuş da partilerinin hiçbir zaman sadece siyasi partiden ibaret olmadığını kaydetti.

        Öte yandan İbiş, Necip Fazıl Kısakürek'in "Zindandan Mehmed'e Mektup" adlı şiirini okudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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