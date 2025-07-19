Geleceğin su sporcuları Karadeniz'de yetişiyor

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, Karadeniz'in dalgalarına karşı kürek çekip yelken açan genç sporcular, mücadelelerini başarıya dönüştürüyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra sahip olduğu turizm destinasyonlarıyla ön plana çıkan Trabzon, su sporlarına yönelik potansiyelini her geçen gün artırıyor.

Mavi ve yeşilin binbir tonunun hakim olduğun kentte, dağ ve yayla turizminin yanı sıra yat turizmi, yelken, kano, tüple dalış ve rüzgar sörfü gibi su sporları yaygınlaşıyor.

Yelkenli yatların demirlediği kentte, Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü çatısı altında bir araya gelen gençler de Karadeniz'in serin sularında yelken ve kano sporu yapıyor.

Günün erken saatlerinde Beşikdüzü Limanı'ndan kano ve yelkenleriyle açılan gençler, günün büyük bölümünü denizde geçiriyor.

Aldıkları eğitimlerle kendilerini sürekli geliştiren sporcular, katıldıkları yarışmalardan da kupalarla dönüyor.

- "Gençlerimiz su ile tanışıyor, denizi seviyor"

Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Gürhan Zengin, AA muhabirine, su sporlarını 2017'den itibaren kulüp çatısı altında başlattıklarını söyledi.

Bu sporların içerisinde kano, yelken, tüple dalış ve rüzgar sörfü branşlarının olduğunu belirten Zengin, "Bu branşlarda çocuklarımıza yönelik eğitimler yapıyoruz. Şu ana kadar 130'a yakın lisanslı sporcumuz var. Şampiyonalarda derece alan başarılı sporcularımız oldu." diye konuştu.

Zengin, yaz spor okulları kapsamında da eğitimlerin devam ettiğini ifade ederek, gençlerin ve ailelerinin verilen eğitimlerden memnun kaldığını vurguladı.

Su sporlarının önemine dikkati çeken Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerimiz su ile tanışıyor, denizi görüyor, denizi seviyor. Karadeniz'de denizcilikte balıkçılık kültüründen başka bir kültür yok. Biz bu balıkçılık kültürünün yanında başka kültürler de edinmek, gençlerimize vermek istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Severek bu işi yapıyoruz."