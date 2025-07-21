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        Trabzon'da "Uluslararası Demirkapı Dağcılık Şenliği" yapıldı

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde "Uluslararası Demirkapı Dağcılık Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 09:35 Güncelleme: 21.07.2025 - 09:51
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        Trabzon'da "Uluslararası Demirkapı Dağcılık Şenliği" yapıldı
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde "Uluslararası Demirkapı Dağcılık Şenliği" gerçekleştirildi.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Trabzon Dağcılık İl Temsilciliğince organize edilen şenlikte, sporcular iki gün boyunca Demirkapı Mahallesi'nde çeşitli faaliyetlerde bulundu.

        Şenliğin son gününde ise Uzungöl'de kapanış programı düzenlendi.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Trabzon İl Temsilcisi Zeynep Bayoğlu, şenliğe katkı veren ilgililere teşekkür ederek, plaketlerini takdim etti.

        Plaket töreninin ardından sporculara katılım belgeleri verildi.

        Programa, Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kurt ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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