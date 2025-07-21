Trabzon'da "Uluslararası Demirkapı Dağcılık Şenliği" yapıldı

Programa, Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kurt ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali katıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Trabzon İl Temsilcisi Zeynep Bayoğlu, şenliğe katkı veren ilgililere teşekkür ederek, plaketlerini takdim etti.

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