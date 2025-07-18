Trabzon'da seyir halindeki otomobil yandı

Yangını fark eden sürücü, aracı yolun kenarına park etti.

Karadeniz Sahil Yolu 100. Yıl Parkı mevkisinde seyreden yabancı uyruklu sürücü yönetimindeki 34 GAM 511 plakalı otomobilin motor kısmı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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