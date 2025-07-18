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        Trabzon'da seyir halindeki otomobil yandı

        Trabzon'da, seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 23:13 Güncelleme: 18.07.2025 - 23:13
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        Trabzon'da seyir halindeki otomobil yandı
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        Trabzon'da, seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Karadeniz Sahil Yolu 100. Yıl Parkı mevkisinde seyreden yabancı uyruklu sürücü yönetimindeki 34 GAM 511 plakalı otomobilin motor kısmı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Yangını fark eden sürücü, aracı yolun kenarına park etti.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Yangın nedeniyle Trabzon-Rize istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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