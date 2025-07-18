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        Trabzon'da "33. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı

        Trabzon'da, "33. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 19:25 Güncelleme: 18.07.2025 - 19:43
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        Trabzon'da "33. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı
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        Trabzon'da, "33. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

        Festival kapsamında Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ağanoğlu İlkokulu önünden başlayan kortej yürüyüşüne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Atatürk Parkı'na kadar devam eden yürüyüşe yöresel kıyafetleriyle Azerbaycan, Kırgızistan, Rusya ve Gürcistan'ın yanı sıra Artvin, Bursa, Çanakkale, Kastamonu, Kütahya ve Siirt'ten gelen halk oyunları grupları da katıldı.

        Ekipler, yürüyüşün ardından kemençe eşliğinde horon oynadı.

        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, yaptığı konuşmada, festival kapsamında sanatsal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirileceğini söyledi.

        İlçenin adeta horonun başkenti olduğunu dile getiren Ekim, "Hem bizim horonumuzu görmelerini hem de onların folklor gösterilerini şehrimizde göstermelerine imkan veriyoruz. Onlarla birlikte kültürel bir kaynaşma oluşuyor. Bu yönden baktığımız zaman folklor ve vermiş olduğu kültürel kaynaşmayı buradaki yerel halkla beraber ortaya koymuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Festival çerçevesinde bu akşam Cemal Kaygusuz, Selim Seyis ve Buray sahne alacak.

        20 Temmuz'a kadar devam edecek festival, tiyatro, sergi, konser ve halk oyunları gibi etkinliklerle devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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