GÜNCELLEME - Trabzon'da balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Limanı'ndan denize açılan balıkçılar tarafından bulunan ve imha edilen insansız deniz aracına ilişkin balıkçılara uyarıda bulunarak, "Bu tür cihazlara, su üzerinde yüzen herhangi bir şeye rastladıklarında doğrudan Sahil Güvenliğe haber versinler." dedi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi ile Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı SAS ekipleri, kıyıya çıkarılan insansız deniz aracının bulunduğu alanda sabah saatlerinde inceleme yaptı.

Ekipler, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı çalışmada insansız deniz aracını vinç yardımıyla suya indirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının botu ile Karadeniz açıklarına çekilen insansız deniz aracının, bir süre sonra patlatıldığı görüldü.

Yoroz Limanı'ndan denize açılan balıkçılar tarafından 29 Eylül'de bulunan ve kıyıya getirilen insansız deniz aracı Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgeye çıkarılmış, giriş-çıkışların kapatıldığı liman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştı.

"Tabi böyle tespitler yapılınca hiçbir şekilde riske girmeden arkadaşlar bunun patlatılmasının, imha edilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorlar. Ama bu düşünceye de tek başına sahip olmadık, bırakmadık. Gece ayrıca uzmanlarımız geldi İstanbul'dan. Sabahtan yapılan son değerlendirmeyle de bunun açık denizde imha edilmesinin daha doğru olacağını, hiçbir riske girilmemesi gerektiğini tespit ettiler, karar tamamen kendilerine aittir. Sabah sahil güvenlik komutanlığımızın ekipleriyle birlikte ortak bir çalışmayla açığa kadar alındı. Çok dikkatli bir şekilde arkadaşlarımız alarak açığa götürdüler ve orada patlattılar."

Patlatmanın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını aktaran Yıldırım, "Bu tür cihazlara, su üzerinde yüzen herhangi bir şeye rastladıklarında doğrudan Sahil Güvenliğe haber versinler. Arkadaşlar da zaten gecesi gündüzü olmadan hemen gelir ve onla ilgili ne yapılması gerekiyorsa yaparlar. Şu anda hepimize geçmiş olsun diyeceğiz. Güvenli bir şekilde imha edildi. Herhangi bir sorun yok, hiç kimseye herhangi bir şey olmadı. Arkadaşlarımız buna dair raporlarını tutuyorlar ve gerekli makamlara da iletecekler." diye konuştu.

Vali Yıldırım, bir gazetecinin insansız deniz aracının hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin sorusuna ise "Ukrayna'ya ait olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten üzerinde de yazıyor." dedi.