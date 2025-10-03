Trabzonspor-Kayserispor maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Zecorner Kayserispor'u ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 4-3 galip geldiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke, kart cezası sona eren Okay Yokuşlu ile tedavisi tamamlanan Mustafa Eskihellaç'a ilk 11'de görev verdi. Tekke, Kazeem Olaigbe'yi ilk kez yedek kulübesine çekerken Arif Boşluk da tekrar kenarda oturdu.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen oyuncu listesinde yer almayan Nwakaeme ile sakatlığı düzelen ancak henüz hazır olmayan Bouchouari, kadroda yer almadı.

Beşiktaş'tan transfer edilen Muçi, geçen hafta olduğu gibi Zecorner Kayserispor maçında da ilk 11'de kendine yer bulamadı.

- Taraftar ilgi göstermedi

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar yer alırken birkaç misafir takım taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden karşılaşmayı izledi.