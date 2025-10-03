Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor-Kayserispor maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Zecorner Kayserispor'u ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 4-3 galip geldiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 20:11 Güncelleme: 03.10.2025 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor-Kayserispor maçından notlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Zecorner Kayserispor'u ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 4-3 galip geldiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

        Teknik direktör Fatih Tekke, kart cezası sona eren Okay Yokuşlu ile tedavisi tamamlanan Mustafa Eskihellaç'a ilk 11'de görev verdi. Tekke, Kazeem Olaigbe'yi ilk kez yedek kulübesine çekerken Arif Boşluk da tekrar kenarda oturdu.

        Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen oyuncu listesinde yer almayan Nwakaeme ile sakatlığı düzelen ancak henüz hazır olmayan Bouchouari, kadroda yer almadı.

        Beşiktaş'tan transfer edilen Muçi, geçen hafta olduğu gibi Zecorner Kayserispor maçında da ilk 11'de kendine yer bulamadı.

        - Taraftar ilgi göstermedi

        Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

        Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar yer alırken birkaç misafir takım taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden karşılaşmayı izledi.

        Karşılaşma öncesi kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Onuachu'ya ligin 4. haftasında Samsunspor'a attığı kafa golünün ağustos ayının en güzel golü seçilmesi nedeniyle plaket verdi.

        - Gazze'ye destek

        Trabzonspor taraftarları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

        Bordo-mavili taraftarlar, kale arkasına "Gazze’de hayat var, vicdanlarda sızı" ve “Sumudumuz Gazze’ye” yazılı pankartlar astı. Trabzonsporlu futbolcular da sahaya "All Eyes Sumud Flotilla (Tüm Gözler Sumud Filosu'nda) " yazılı pankart ile sahaya çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        3 yıla kadar hapsi istendi
        3 yıla kadar hapsi istendi
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi

        Benzer Haberler

        Espiye Belediyesi engelli ve yaşlı bireyler için çalışma başlattı
        Espiye Belediyesi engelli ve yaşlı bireyler için çalışma başlattı
        Trabzon'da denizciler Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için Karad...
        Trabzon'da denizciler Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için Karad...
        Yeni Zigana Tüneli'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi
        Yeni Zigana Tüneli'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi
        Trabzon'da turizm tanıtım toplantısı yapıldı
        Trabzon'da turizm tanıtım toplantısı yapıldı
        Akçaabat'ta yeni içme suyu şebekesi yapılacak
        Akçaabat'ta yeni içme suyu şebekesi yapılacak
        Doğu Karadeniz'den 9 aylık ihracat 1,1 milyar doları aştı
        Doğu Karadeniz'den 9 aylık ihracat 1,1 milyar doları aştı