Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Ali Şanslan, Suat Güz, Gökhan Barcın
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Augusto, Onuachu
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Denswil, Carole, Abdulsamet Burak, Dorukhan Toköz, Opoku, Benes, Furkan Soyalp, Cardoso, Onugkha
Gol: Dk. 12 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 42 Dorukhan Toköz (Zecorner Kayserispor)
TRABZON
