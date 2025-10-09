Habertürk
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 21:32 Güncelleme: 09.10.2025 - 21:52
        
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Milli maçlar dolayısıyla verilen arada izin yapan bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirdi.

        5'e 2 ile devam eden idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

        Karadeniz ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

