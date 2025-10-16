Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari'nin forma heyecanı:

        Trabzonspor'un Faslı oyuncusu Benjamin Bouchouari, sakatlığının düzeldiğini ve kendini çok iyi hissettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 17:20 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari'nin forma heyecanı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor'un Faslı oyuncusu Benjamin Bouchouari, sakatlığının düzeldiğini ve kendini çok iyi hissettiğini söyledi.

        Benjamin Bouchouari, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile hafta sonu deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Faslı futbolcu, sakatlığının düzeldiğini belirterek, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Son 1 aydır bireysel ve takımla çalışmalarım sürüyor. Şu an fiziksel olarak gayet iyi hissediyorum. Sakatlık artık geride kaldı. Sakatlığı geride bırakmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

        - "Bu güven benim için çok önemliydi"

        Bouchouari, teknik direktör Fatih Tekke'nin de kendine güvendiği yönündeki söylemlere ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

        "Bir oyuncu için en güzel şey o güveni hissedebilmek. O güven duygusunun size aşılanabilmesi. Benim adıma da çok önemli bir şey hocamızdan bunları duymak. Sadece hocamızdan değil, takım arkadaşlarım herkesten o güveni hissedebilmek benim adıma çok önemliydi. Hocamız özelinde ve bütün takım geneline herkese birer birer teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu güven benim için çok önemliydi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

        Yaklaşık 2 aydır bordo-mavili takımla beraber olduğunu hatırlatan Faslı oyuncu, "Gördüğüm şu, takımımız gerçekten harika iş çıkarıyor. Sakatlıkla ilgili şunu söylemem gerekir. Benim yaşadığım sakatlık özellikle sabır gerektiriyor. Aslında sakatlık artık geride kaldı ve geride kalmasından dolayı çok mutluyum." şeklinde konuştu.

        -"En iyimi göstermeye çalışacağım"

        Sahaya kendi tarzını ve en iyi halini yansıtmaya çalışacağını dile getiren Bouchouari, "Kendi bildiğim futbolu, en iyi tarzımı, saha içinde her zaman olduğu gibi en iyimi göstermeye çalışacağım. Taraftarlarımız da geldiğim kulüpteki taraftarla benzerlikler gösteriyorlar. Onlar her zaman takımını seven, her şartta destek oluyorlardı. Bizim takımımızın taraftarları da aynı şekilde. Benzer niteliklerde olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

        -"Hocamız özel taktikleri olan, farklı birisi"

        Bouchouari, teknik direktör Fatih Tekke'ye ilişkin düşüncelerini şöyle aktardı:

        "Hocamız özel taktikleri olan, farklı fikirleri olan birisi. Ben de aynı şekilde son iki haftada takımla birlikte çalışma fırsatı buldum. Hocamızın taktik idmanlarında bizzat bulundum. Hocamızın benden istedikleri net. Oynamak isteyen bir hoca, ben de oynamak isteyen bir oyuncuyum. Hocamız planlarında beni orta sahanın 6-8-10 bütün bölgelerinde, rollerinde kullanabilir. Ben de bütün rollerde elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım."

        Paris Saint Germain’in oyuncularından Vitinha ile benzerlik gösterdiğini belirten orta alan oyuncusu, "Rol model olarak onu alıyorum. O da topla iyi oyuncu, saha içinde çabuk çözümler bulan, doğru konumlanmayı yakalayan bir oyuncu. Paris Saint Germain’den Vitinha’yı benzerlik konusunda örnek verebilirim." dedi

        Bouchouari, orta alanda Folcarelli, Oluai, Okay ve Muchi gibi takım arkadaşları olduğunu hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Hepsi orta sahada çok iyi oyuncular, hepsiyle oynayabilirim. Kimle oynadığım aslında çok önemli değil. Takım arkadaşlarımızla neler verebileceğimiz önemli. Hepsiyle uyum sağlayabiliriz. Hepsiyle oynamaktan zevk alıyorum. Folcarelli ve Oluai ile Fransızcayı, aynı dili konuşmak avantaj olabilir ama ben İngilizcede konuşuyorum. Dolayısıyla hangi takım arkadaşımla orta sahada oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım."

        Dinamik bir oyuncu olduğunu anlatan Bouchouari, "Hem defansif hem de ofansif yönden takım katkı sağlayacak bir dinamik oyuncu olmamı bekleyebilirsiniz. Hocamız cesaretli bir oyun tarzını benimsiyor. Ben de bu tarzı seviyorum. Benim de takıma bu şekilde katkım olacaktır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?

        Benzer Haberler

        Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne...
        Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne...
        Trabzon açıklarında teknesi bulunan balıkçı aranıyor
        Trabzon açıklarında teknesi bulunan balıkçı aranıyor
        Çiftliğinde elde ettiği salyangoz özünü kozmetik sektörüne taşıdı
        Çiftliğinde elde ettiği salyangoz özünü kozmetik sektörüne taşıdı
        Trabzon'da Gazze için yardım seferberliği
        Trabzon'da Gazze için yardım seferberliği
        Trabzon'da sergi açıldı
        Trabzon'da sergi açıldı
        Trabzon'da hamsinin kilogramı 75 liradan satılıyor
        Trabzon'da hamsinin kilogramı 75 liradan satılıyor