Of'taki okullarda Gazze için kermes düzenlendi
Trabzon'un Of ilçesindeki okullarda geliri Gazze'ye gönderilecek kermes etkinlikleri düzenlendi.
Trabzon'un Of ilçesindeki okullarda geliri Gazze'ye gönderilecek kermes etkinlikleri düzenlendi.
İlçe merkezindeki okulların katılımıyla gerçekleştirilen kermeslerde gıda ve el sanatları ürünleri satışa sunuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Canan Seymen, yaptığı açıklamada, ilçedeki okulların Gazze için seferber olduğunu belirterek, "Bu bizleri son derece mutlu etti. Etkinliklerde emeği geçen idareci, öğretmen, öğrenci ve velileri tebrik ediyorum." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.