Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Altan
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Muçi (Dk. 73 Bouchouari), Zubkov (Dk. 85 Visca), Augusto (Dk. 73 Olaigbe), Onuachu (Dk. 90 Sikan)
ikas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro (Dk. 32 Umut Meraş), Mujakic, Kerem Demirbay, Legowski (Dk. 65 Stepanenko), Yalçın Kayan (Dk. 65 Emre Akbaba), Halil Akbunar (Dk. 74 Umut Bozok), Serdar Gürler (Dk. 65 Ampem), Thiam
Goller: Dk. 12 Augusto, Dk. 51 Oulai (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Muçi, Savic (İlk yarı bitiminde), Dk. 57 Folcarelli, Dk. 68 Onuachu (Trabzonspor), Dk.90+1 Emre Akbaba (ikas Eyüpspor)
TRABZON
