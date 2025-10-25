Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, oyun kontrolünde dönem dönem bazı problemler yaşadıkları maçta genel hatlarıyla hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, özellikle top rakipteyken "durumlarının iyi" olduğunu belirterek "Maçın kırılma anları var, bizim lehimize var aleyhimize var. Özellikle lehimize daha önceden maçı bitirebilirdik. Aleyhimize Onana’nın kurtarışları var iki tane, inanılmaz. Yine oyunda tuttu bizi. " dedi.

"Oyun kontrolünde dönem dönem yine bazı problemler yaşadık ama genel hatlarıyla hak ettiğimiz bir galibiyetti." değerlendirmesini yapan Tekke, "Çok değerli 3 puan. Kendi sahasında, ceza sahası etrafında, oyun kurulumlarında çok başarılı bir ekibe karşı oynadık. Zor oldu her maç gibi ama bugün olumlu tarafları çok daha iyiydi oyun açısından." diye konuştu.

Tekke, zGalatasaray ile gelecek hafta yapacakları karşılaşmaya ilişkin soru üzerine de şu ifadeleri kullandı: