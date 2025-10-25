Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, oyun kontrolünde dönem dönem bazı problemler yaşadıkları maçta genel hatlarıyla hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 23:43 Güncelleme: 25.10.2025 - 23:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, oyun kontrolünde dönem dönem bazı problemler yaşadıkları maçta genel hatlarıyla hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, özellikle top rakipteyken "durumlarının iyi" olduğunu belirterek "Maçın kırılma anları var, bizim lehimize var aleyhimize var. Özellikle lehimize daha önceden maçı bitirebilirdik. Aleyhimize Onana’nın kurtarışları var iki tane, inanılmaz. Yine oyunda tuttu bizi. " dedi.

        "Oyun kontrolünde dönem dönem yine bazı problemler yaşadık ama genel hatlarıyla hak ettiğimiz bir galibiyetti." değerlendirmesini yapan Tekke, "Çok değerli 3 puan. Kendi sahasında, ceza sahası etrafında, oyun kurulumlarında çok başarılı bir ekibe karşı oynadık. Zor oldu her maç gibi ama bugün olumlu tarafları çok daha iyiydi oyun açısından." diye konuştu.

        Tekke, zGalatasaray ile gelecek hafta yapacakları karşılaşmaya ilişkin soru üzerine de şu ifadeleri kullandı:

        "Büyük ihtimalle yine eleştirilecek ama hayal ettiğimiz o şeyi benden daha fazla isteyecek kişi yok. Bunun için zaten bu yolculuğa çıktık. Ama bir de gerçekler var. İşte burada ayrışacağız. Şu anda birinci konumda da olsa fark etmez bizim hedefimiz öncelikle Trabzonspor’u normalleştirmeydi ve bir yola çıkmaydı. Bu yol bence 1 ile 4.'lük aralığıydı. Hala da öyle. Yani bu 1,2,3,4. Bu, Trabzonspor’un, bu genç çocukların gerçekçi hedefi. Trabzonspor’un temelini oluşturacak gerçekçi hedef bu. Hedefimizi başka yerlere çekip sonrasında buna ulaşamadığınızda sizi bizi farklı konumlara koyacak, problem oluşturacaklar. Bunu yapmaya çalışıyorlar özellikle. Başka camialardan özellikle bunu yapmaya çalışıyorlar. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Umarım, inşallah bu dediğiniz bu sene gerçekleşir. Bu olağanüstü bir şey olur."

        Trabzonspor'un genç oyunculardan kurulu bir takım olduğuna dikkati çeken Tekke, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Trabzonspor takımında Allah muhafaza iki tane oyuncunun sakatlığı, bir oyuncunun, iki oyuncunun cezalı olma durumunda bunları yaşamadık daha. Biz sağlam adımlarla gideceğiz. Biz nereye gitmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu ciddi, zor bir yolculuk, bu yolcuğa çıktık biz. Yavaş yavaş gelecek. Taraftarımızın sonunda bize çok daha fazla destek vereceğini biliyorum. Çünkü gerçekçi olan bu. Hem ekonomik olarak hem de sahada skorlarla gayet iyi gidiyoruz. Bunu, başkalarının içerden dışardan bozmasına lütfen kimse izin vermesin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Örnek konutlar görüntülendi
        Örnek konutlar görüntülendi
        Donald Trump: İstikrar gücü yakında hazır olacak
        Donald Trump: İstikrar gücü yakında hazır olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Fırtına seriye bağladı!
        Fırtına seriye bağladı!
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Ters yön ihlali can aldı
        Ters yön ihlali can aldı
        "Başkan Şi ile konuşacak çok şeyimiz var"
        "Başkan Şi ile konuşacak çok şeyimiz var"
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme

        Benzer Haberler

        Trabzonspor - ikas Eyüpspor: 2-0
        Trabzonspor - ikas Eyüpspor: 2-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trabzonspor Kulübü 59. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
        Trabzonspor Kulübü 59. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
        CANLI YAYIN DUYURUSU
        CANLI YAYIN DUYURUSU
        Erken teşhis sayesinde meme kanserini iki kez yendi
        Erken teşhis sayesinde meme kanserini iki kez yendi