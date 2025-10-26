Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:HayriGür
Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Karabilecen, Tolga Edis
Trabzonspor: Reed 23, Tinkle 8, Cem Ulusoy, Okben Ulubay 8, Delgado 10, Grant 7, Berk Demir 11, Yeboah 3, Taylor 2, Silins 2
Anadolu Efes: Şehmus Hazer 19, Loyd 8, Dessert 4, Swider 11, Erkan Yılmaz 6, Smits 8, Beaubois 2, Dozier 13, David Mutaf 3, Jones 7
1. Periyot: 17-17
Devre: 35-37
3. Periyot: 60-61
TRABZON
