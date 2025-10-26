Habertürk
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Giriş: 26.10.2025 - 18:28
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Salon:HayriGür

        Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Karabilecen, Tolga Edis

        Trabzonspor: Reed 23, Tinkle 8, Cem Ulusoy, Okben Ulubay 8, Delgado 10, Grant 7, Berk Demir 11, Yeboah 3, Taylor 2, Silins 2

        Anadolu Efes: Şehmus Hazer 19, Loyd 8, Dessert 4, Swider 11, Erkan Yılmaz 6, Smits 8, Beaubois 2, Dozier 13, David Mutaf 3, Jones 7

        1. Periyot: 17-17

        Devre: 35-37

        3. Periyot: 60-61

