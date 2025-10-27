Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Dijital Birlik Platformu, Trabzon'da "Robotik Kodlama Sınıfı" açtı

        Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde Dijital Birlik Platformunca oluşturulan "Serdar Orhan Robotik Kodlama Sınıfı"nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 15:14 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:14
        Adnan Kahveci İlk ve Ortaokulu'nda oluşturulan sınıfın açılışı için düzenlenen programda konuşan Köprübaşı Kaymakamı Emre Konakçı, ülkelerin güç dengelerini belirleyen en önemli etkenin teknolojik bağımsızlık olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin son yıllarda milli teknoloji hamlesiyle önemli gelişmelere imza attığını dile getiren Konakçı, "Özellikle savunma sanayi alanında yerli ve milli imkanlarla üretmiş olduğumuz ürünlerle hem milli güvenliğin sağlanmasında hem de ekonomimize katma değer kazandırma anlamında çok önemli gelişmeler devam etmektedir. Bugünkü bu etkinlikte tam olarak buna hizmet etmektedir." diye konuştu.

        Konakçı, çocuklarda teknoloji üretimi konusunda farkındalığın oluşması ve hayal kurmalarını teşvik etme anlamında etkinliklerin son derece önemli olduğunu vurguladı.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Kanca da Türkiye'nin dünyadaki siyasi konumunu teknolojik üretimleriyle ortaya koyduğuna işaret etti.

        Ataşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili ve İBB Meclis Üyesi Serdar Orhan ise robotik kodlamanın önemine değinerek, "Biz de ülkece sağ olsun Selçuk Bayraktar sayesinde kendimizi dünyaya ispat etmiş durumdayız. Şehirlerimizin uç noktalarındaki öğrencilerimize destek amacıyla Dijital Birlik Platformu ile birlikte böyle bir robotik kodlama sınıfı açtık. İnşallah buradan nice Tayyip Erdoğan'lar nice Selçuk Bayraktar'lar çıkacak." ifadesini kullandı.

        Dijital Birlik Platformu Başkanı Emrah Cebiroğlu da robotik kodlama sınıfında yapay kodlama setleri, 3D kalemler ve bilgisayarların yer aldığını söyledi.

        Çocukların robotik kodlamayı ve yazılım geliştirmeyi öğrenmelerini amaçladıklarını aktaran Cebiroğlu, "Bugün burada Trabzon'daki ikinci sınıfımızı açtık. Allah nasip ederse Türkiye'nin özellikle kırsal bölgelerine bunu yayacağız." dedi.

        - "Geliştiğini gördükçe daha çok gururlanıyorum"

        8. sınıf öğrencisi Havanur Yılmaz ise okullarına teknoloji sınıfı açıldığı için gururlu hissettiğini ifade ederek, "Okulumuzda daha öncede vardı, şimdi daha çok gelişti. Geliştiğini gördükçe daha çok gururlanıyorum. İleride yazılım mühendisi olmayı istiyorum, bu konuda da çalışıyorum." diye konuştu.

        Okulda kendi imkanlarıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatan Elif Tüfekçi, robotik kodlama sınıfında daha güzel projelere imza atmak için sabırsızlandıklarını söyledi.

        Öğrenci Ayşegül Özyurt da sınıfın oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Meryem Sürmen'in katıldığı programda, öğrencilere TEKNOFEST kıyafetleri dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

