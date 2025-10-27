"KTÜ'ye Hoş Geldin" etkinliğine katılan öğrencilere 3 ton hamsi ikram edildi

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) gerçekleştirilen "KTÜ'ye Hoş Geldin" etkinliğine katılan öğrenciler için 3 ton hamsi pişirildi.

KTÜ 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, sosyal faaliyetlerin tanıtıldığı stantları gezip şenlik alanında horon tepti.

Etkinlikte öğrencilere, ızgaralarda pişirilen 3 ton hamsi ikram edildi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, yaptığı açıklamada, kente il dışından gelen öğrencilere hamsiyi tanıtmak istediklerini söyledi.

Güzel bir buluşma organize edildiğini belirten Prof. Dr. Çuvalcı, "Öğrencilerimize şenlik havasında stantlar açtık. Böylece öğrenci kulüplerinin etkinlikleri de gösterilecek. Afrika'dan ve diğer ülkelerden gelen, hiç hamsi yemeyen yabancı öğrencilerimiz olabiliyor." diye konuştu.

Çuvalcı, üniversitede sosyalleşmenin önemli olduğuna değinerek, "Her yıl bunu yapmayı planlıyoruz. Her şey öğrencilerimiz için. Onların sosyalleşmesi, bu şekilde etkinliklere katılması bizim için önemli. Üniversite sadece bilginin üretildiği değil, bu tür etkinliklerle birliğin, beraberliğin olduğu yerler. Güzel bir hava, güzel bir atmosfer. Her şey öğrencilerimiz için." ifadelerini kullandı.