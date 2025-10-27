Habertürk
        Trabzon Haberleri

        "KTÜ'ye Hoş Geldin" etkinliğine katılan öğrencilere 3 ton hamsi ikram edildi

        Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) gerçekleştirilen "KTÜ'ye Hoş Geldin" etkinliğine katılan öğrenciler için 3 ton hamsi pişirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 15:25 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:25
        "KTÜ'ye Hoş Geldin" etkinliğine katılan öğrencilere 3 ton hamsi ikram edildi
        Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) gerçekleştirilen "KTÜ'ye Hoş Geldin" etkinliğine katılan öğrenciler için 3 ton hamsi pişirildi.

        KTÜ 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, sosyal faaliyetlerin tanıtıldığı stantları gezip şenlik alanında horon tepti.

        Etkinlikte öğrencilere, ızgaralarda pişirilen 3 ton hamsi ikram edildi.

        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, yaptığı açıklamada, kente il dışından gelen öğrencilere hamsiyi tanıtmak istediklerini söyledi.

        Güzel bir buluşma organize edildiğini belirten Prof. Dr. Çuvalcı, "Öğrencilerimize şenlik havasında stantlar açtık. Böylece öğrenci kulüplerinin etkinlikleri de gösterilecek. Afrika'dan ve diğer ülkelerden gelen, hiç hamsi yemeyen yabancı öğrencilerimiz olabiliyor." diye konuştu.

        Çuvalcı, üniversitede sosyalleşmenin önemli olduğuna değinerek, "Her yıl bunu yapmayı planlıyoruz. Her şey öğrencilerimiz için. Onların sosyalleşmesi, bu şekilde etkinliklere katılması bizim için önemli. Üniversite sadece bilginin üretildiği değil, bu tür etkinliklerle birliğin, beraberliğin olduğu yerler. Güzel bir hava, güzel bir atmosfer. Her şey öğrencilerimiz için." ifadelerini kullandı.

        KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Seyhan da öğrenciler için güzel bir tanışma etkinliği hazırlandığını belirterek, Trabzon'un simgelerinden olan hamsinin de şenlikte tanıtıldığını, öğrencilerden güzel tepkiler aldıklarını vurguladı.

        Matematik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Samet Kement ise arkadaşlarıyla geldiği etkinlikte güzel zaman geçirdiklerini ifade ederek, "Kulüpleri beraber gezdik. Türkülere, şarkılara eşlik ettik ve daha sonra hamsi yedik. İlk defa mangalda hamsi yedim çok güzeldi." dedi.

