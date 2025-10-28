Habertürk
        Çaykara'da Gazze'ye destek kermesi düzenlendi

        Çaykara'da Gazze'ye destek kermesi düzenlendi

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 19:07 Güncelleme: 28.10.2025 - 19:07
        Çaykara'da Gazze'ye destek kermesi düzenlendi
        Trabzon'un Çaykara ilçesinde Gazze yararına kermes düzenlendi.

        İnsani Yardım Vakfı (İHH) Çaykara Şubesi tarafından organize Çaykara Halk Eğitim Merkezi önünde düzenlenen kermese, İlçe Kaymakamı Ali Sapmaz, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, MHP Çaykara İlçe Başkanı Savaş Öksüz, Çaykara İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak ve ilçe protokolü katıldı.

        Gelirinin Gazze'ye bağışlanacağı kermeste Çaykaralı gönüllü kadınlar tarafından hazırlanan çeşitli yiyecek ve el emeği ürünler satışa sunuldu.

        Organizasyondan elde edilen gelir Diyanet İşler Başkanlığı tarafından Filistin'e destek amacı ile açılan banka hesabına yatırıldı.

