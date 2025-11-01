Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği 10. İstişare Toplantısı sona erdi

Trabzon'da düzenlenen, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği 10. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı tamamlandı.

Dernek Genel Başkan Vekili Üzeyir İlbak, bir otelde gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, bu yıl "dilde birlik" şiarıyla Trabzon'da bir araya geldiklerini söyledi.

İlbak, toplantıyı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi işbirliğinde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Üniversitelerle işbirliği ve Türkçe'nin daha doğru kullanımı gibi konuların ele alındığını anlatan İlbak, "Arkadaşlarımızla yeni bir yol haritası oluşturmaya çalıştık. Çünkü Türk dünyasıyla aynı alfabe üzerinden bir dil birliği sağlayabilirsek bunun bir asırlık rüyamızı gerçekleştirmede de katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.