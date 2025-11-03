Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 21:08 Güncelleme: 03.11.2025 - 21:08
        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, Galatasaray maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

        Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda çift kale maç yaptı.

        Bordo mavili takım, hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Öte yandan, antrenman öncesi Ahmet Doğan Yıldırım ve Wagner Pina için doğum günü pastası kesildi.

