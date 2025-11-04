Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Kanuni'nin doğduğu Trabzon'da kurulan mehter takımı 30 yıldır kültürel mirası yaşatıyor

        HATİCE DİLER - Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu Trabzon'da, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 30 yıl önce kurulan Kanuni Mehteran Takımı, yurt içi ve yurt dışında verdikleri konserlerle milli ve manevi duyguları yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 11:06 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:06
        HATİCE DİLER - Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu Trabzon'da, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 30 yıl önce kurulan Kanuni Mehteran Takımı, yurt içi ve yurt dışında verdikleri konserlerle milli ve manevi duyguları yaşatıyor.

        Trabzon’da 6 Kasım 1494’te dünyaya gelen Sultan Süleyman Han’ın "Kanuni" ünvanından esinlenilerek adlandırılan Kanuni Mehteran Takımı, 1995'te dönemin belediye başkanı Asım Aykan'ın talimatıyla kuruldu.

        Trabzon'un fethi kutlamalarında ilk konserini 1996'da veren mehteran takımı, bugüne kadar yurt içinde 40'tan fazla şehirde, yurt dışında ise Macaristan, Almanya, Ukrayna, İran, Özbekistan ve Katar'da sahne aldı.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu, AA muhabirine, mehteran takımının yurt içi ve yurt dışında yoğun ilgi gördüğünü, sadece bu yıl içerisinde 370 konserde yer aldıklarını söyledi.

        Mehter'in dünyanın en eski askeri bandosu olarak bilindiğini anlatan İskenderoğlu, "Mehter, Osmanlı İmparatorluğu'nun kudretini, disiplinini ve gücünü gösteren, savaş meydanlarında ve törenlerde önemli yer edinmiştir. Kanuni Mehteran Takımı, mehterin gerçek ruhunu ortaya koyan, ruhuyla çalan, kendini ispat etmiş bir mehteran takımı olarak bugüne kadar konserlerini icra etmektedir." diye konuştu.

        Kanuni Mehteran Takımı'nın yurt içi ve yurt dışındaki konserlerinde ilgi gördüğünü aktaran İskenderoğlu, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak Kanuni Mehteran Takımı'nı çok önemsiyoruz. En önemli Osmanlı geleneğini sürdürmek için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. Arkadaşlarımıza her türlü çalışma imkanını sunuyoruz. Bizi daha iyi temsil etmeleri için kıyafetlerine çok özen gösteriyoruz, enstrümanların kalitesine önem gösteriyoruz. Bu manada gerçek mehter ruhunu ortaya koymaları için biz elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz." ifadesini kullandı.

        İskenderoğlu, belediye personellerinden oluşan takımının ortaya daha kaliteli işler çıkarması için 2022 yılından beri yalnızca Kanuni Mehteran Takımı'nda görevli olduklarını kaydetti.

        Mehterbaşı Ali Mahir Pak ise kuruluşundan bu yana mehteran takımında görev yaptığını belirtti.

        Ekibin 22 kişiden oluştuğunu aktaran Pak, "Hepsi müzikle alakalı olduğu için buraya geldiklerinde 15-20 günlük çalışmayla güzel verim alıyoruz. Biz daha önce askeriyeden bu temini yapıyorduk. Önceden askeriyenin bando ekibinde yer alan erler oluyordu. Onlar terhis olunca belediyenin alt yapısına alıyorduk. Daha sonra üst rütbeliler bando kurunca biz burada kendi yağımızda kavrulup, kendi elemanlarımızı yetiştirme cihetine girdik. Şu ana kadar da başarılı olduk." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Savaş müziği olarak dünyada eşi benzeri yoktur"

        Mehterin insanların kalbine ve beynine aynı anda hitap ettiğini ifade eden Pak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ceddimizin, atalarımızın yıllarca kullandığı savaş müzikleri. Düşmana korku, kendi askerine de cesaret veren bir oluşum olduğu için bunun sayesinde birçok zaferi kazanmada da mehterin çok büyük katkıları vardır. Ordu, İstanbul'dan çıktığı zaman Edirne'de bütün mehterler toplanır, özellikle Sultan Mehterleri. Aslan derileriyle yapılmış yüzlerce tok ve gür ses çıkaran kös denilen davullarla müthiş bir coşkuyla uğurlanırdı. Onun için savaş müziği olarak dünyada eşi benzeri yoktur."

        Mehter takımının ana enstrümanın trompet olduğunu aktaran Pak, "Zurnalarımız var, onlar da trompetten ses alır. Davul, Türklerin Müslümanlığı kabul etmeden önce dahi hükümdarlık nişanesidir. Onun dışında kudüm dediğimiz savaşta at nalının çıkardığı sesi çıkarır. Zilimiz, diğer enstrümanlarla birleştiği zaman mükemmel bir ezgi meydana gelir. Çevgen, yani okuyucularımız vardır. Onlar da olmazsa olmazımız. Çevgenler, güzel sesleriyle dua ve ayetleri okumasıyla ayrı bir keyif, ayrı bir zevktir." şeklinde konuştu.

        - "Onurlu ve gururluyum"

        Mehteran takımında çevgen olarak görev yapan konservatuar mezunu Halil İbrahim Topsakal da mehterin geçmişten gelen kültürel bir miras olduğunu ve bunu gelecek nesillere taşımaya çalıştıklarını söyledi.

        Her konserin yapılış amacına göre repertuar belirlediklerini ifade eden Topsakal, "Bu doğrultuda provaları Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde yapıyoruz. Resmi bayramlarda, törenlerde mehter ve bando olarak hazır bulunmamız gerektiği için görevimizin başındayız." dedi.

        Mehteran takımında 10 yıldır görev yapan çevgen Aydın Demir ise daha önce ilgiyle izlediği mehteran takımında bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Aralarına katılmayı istiyordum ve Allah nasip etti. Onurlu ve gururluyum. Bunu konser verdiğimizde halkın coşkusuyla daha da iyi anlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

