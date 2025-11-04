Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Zubkov'un Avrupa kupaları hedefi:

        Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zubkov, "Umuyorum sezon sonunda Trabzonspor ile birlikte Avrupa kupalarına katılabilecek bir pozisyonda olacağız ve orada boy göstereceğiz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 16:01 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Zubkov'un Avrupa kupaları hedefi:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zubkov, "Umuyorum sezon sonunda Trabzonspor ile birlikte Avrupa kupalarına katılabilecek bir pozisyonda olacağız ve orada boy göstereceğiz" dedi.

        Zubkov, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Ukraynalı oyuncu, bu sezon takımda bir değişim yaşandığını belirterek, "Bu seneki başarılı grafiğimizin sırrı aslında, yeni arkadaşlarımızın aramıza katılması. Onlarla çok sıkı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Takım için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu seneki başarılı grafiğin etkenlerinden bazıları bunlar olabilir." diye konuştu.

        Kendi performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Zubkov, şöyle devam etti:

        "Robot değilim. Takım için elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Her zaman en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Her maç isterim ki asistler ve gollerle takıma katkıda bulunayım. Ancak bu istekleriniz bazen olmayabiliyor. Her maç içinizden geçeni yapamayabilirsiniz. Ben çalışmaya devam edeceğim. Takım için en iyi mücadelemi vermeye devam edeceğim. Sadece benimle alakalı bir konu da değil. Aramıza yeni isimler katıldı. Yeni oyuncular, yeni bağlantı kurmak demektir. Bu sistemi oturtabilmek kısa vadede olacak bir şey değil. Bu, uzun zaman gerektiren bir durum. Bunu süreçle birlikte değerlendirmek daha doğru olur. Takımın da gelişimde olduğunu düşününce bu şekilde değerlendirebiliriz aslında."

        Zubkov, takım arkadaşı Batagov'u Ukrayna Milli Takımı'na davet edilmesinden dolayı tebrik ederek, "Batagov'u kutlarım. Onun adına büyük bir adım olacaktır. Gösterdiği performansla bunu çoktan hak etmişti. Kendisini tebrik ederim. Danylo Sikan yaklaşık 5-6 yıldır tanıdığım bir isim. Her zaman çalışkan bir isim oldu. Belki istediği gibi süre alamadı ama her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncu. Eminim ki sezon boyunca o da takıma çok büyük katkılarda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

        Bu sezon takımın hedefleriyle ilgili bir soru üzerine de Ukraynalı oyuncu, "Umuyorum sezon sonunda Trabzonspor ile birlikte Avrupa kupalarına katılabilecek bir pozisyonda olacağız ve orada boy göstereceğiz. Bu turnuvalar her oyuncunun olmak istediği yerler. Biz de orada olup orada da en iyimizi göstermek istiyoruz." şeklinde konuştu.

        Zubkov, teknik direktör Fatih Tekke ile birçok taktiksel çalışma da gerçekleştirdiğini belirterek, "Taktik üzerine yoğun çalışıyoruz. Takım olarak hocamızın bizden istediklerini gösterecek yeteneğe sahibiz. Biz de tabii ki hocamızdan öğrenmeye ve dikkat etmeye çalışıyoruz. Her zaman onu dinliyoruz. Onun beklentilerini sahada göstermeye çalışıyoruz. Sahada gösterdiğimiz performansla doğru yolda olduğumuzu herkese gösterdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da üniversite öğrencileri "Yeşilçam" etkinliğinde buluştu
        Trabzon'da üniversite öğrencileri "Yeşilçam" etkinliğinde buluştu
        Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da konuştu:
        Trabzonspor'dan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Trabzonspor'dan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Trabzonspor'dan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Trabzonspor'dan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bakan Uraloğlu: Ulaştırma ve haberleşmede dünya ölçeğinde projelere imza at...
        Bakan Uraloğlu: Ulaştırma ve haberleşmede dünya ölçeğinde projelere imza at...