Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Zubkov'un Avrupa kupaları hedefi:

Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zubkov, "Umuyorum sezon sonunda Trabzonspor ile birlikte Avrupa kupalarına katılabilecek bir pozisyonda olacağız ve orada boy göstereceğiz" dedi.

Zubkov, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ukraynalı oyuncu, bu sezon takımda bir değişim yaşandığını belirterek, "Bu seneki başarılı grafiğimizin sırrı aslında, yeni arkadaşlarımızın aramıza katılması. Onlarla çok sıkı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Takım için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu seneki başarılı grafiğin etkenlerinden bazıları bunlar olabilir." diye konuştu.

Kendi performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Zubkov, şöyle devam etti:

"Robot değilim. Takım için elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Her zaman en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Her maç isterim ki asistler ve gollerle takıma katkıda bulunayım. Ancak bu istekleriniz bazen olmayabiliyor. Her maç içinizden geçeni yapamayabilirsiniz. Ben çalışmaya devam edeceğim. Takım için en iyi mücadelemi vermeye devam edeceğim. Sadece benimle alakalı bir konu da değil. Aramıza yeni isimler katıldı. Yeni oyuncular, yeni bağlantı kurmak demektir. Bu sistemi oturtabilmek kısa vadede olacak bir şey değil. Bu, uzun zaman gerektiren bir durum. Bunu süreçle birlikte değerlendirmek daha doğru olur. Takımın da gelişimde olduğunu düşününce bu şekilde değerlendirebiliriz aslında."