Trabzon-Soçi feribot seferleri 14 yıl sonra yeniden başladı

Trabzon ile Rusya'nın Soçi şehri arasında 14 yıl sonra yeniden organize edilen feribot seferlerinin ilki Trabzon Limanı'ndan gerçekleşti.

Lider Line şirketine ait 450 yolcu, 200 araç kapasiteli "Seabridge" isimli gemi 12 saat sürecek yolculuğuna akşam saatlerinde düzenlenen seferle başladı.

Lider Line Acente ve Gemi Sorumlusu Mustafa Çakır, AA muhabirine, yıllar sonra Trabzon-Soçi arasında ilk sefere çıkmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

İlk sefere 20 yolcuyla çıktıklarını dile getiren Çakır, "Türkiye'nin her yerinden ve komşu ülkeler Yunanistan, Bulgaristan, Romanya dahil olmak üzere yoğun talep var. Bilgi için sürekli arayanlar var. Telefonlarımız susmuyor desek yeridir. Bilhassa yaz ve okul tatil dönemlerinde büyük bir hareketlilik bekliyoruz. İnşallah hayırlı olur, uzun yıllar sonra hattı canlandırıyoruz." diye konuştu.

Çifte vatandaşlığı bulunan ve Soçi'de yaşayan Trabzonlu Aidin Köksal ise seferlerin yeniden başlamasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Gürcistan üzerinden kendi aracımızla ya da uçakla İstanbul'a geliyorduk. Şimdi burası açılınca 3 bin 500 kilometre yol yapmaktansa 12 saat yolu gidip gelmek mükemmel." ifadelerini kullandı.