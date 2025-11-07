Habertürk
Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Görüntülü Muayene Polikliniği hizmete girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 13:31 Güncelleme: 07.11.2025 - 13:31
        Trabzon'da çocuk ve ergenlere yönelik ruh sağlığı hizmetlerine yönelik hizmet verecek Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Görüntülü Muayene Polikliniği açıldı.

        Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'ndeki polikliniğin açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, birçok uygulamada olduğu gibi bu alanda da Trabzon'un bir ilki gerçekleştirdiğini söyledi.

        Otizmli çocukların hastane ortamında kaygılarının ve hastalığının tetiklenmesiyle ilgili yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmayı amaçladıklarını ifade eden Topsakal, uygulamadan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) bulunanların faydalanabileceğini aktardı.

        Hastalar ile doktorların görüntülü görüşebileceklerini dile getiren Topsakal, "Çocukların ilaçlarının devamında, kesilmesinde ya da başka ilaca geçmesinde tanı koymak için kullanacağımız güncel bir metot oldu. Bu uygulamayı bakanlığımız bütün Türkiye'ye yaymayı planlıyor. Biz, Trabzon'da bunu başlatmış oluyoruz." dedi.

        Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Oğuz Bilal Karakuş da çocuk psikiyatrisi alanında erken tanı ve müdahalenin son derece önemli olduğunu belirtti.

        Poliklinik hizmetinin ilk defa Trabzon'da gerçekleştirildiğini dile getiren Karakuş, "Polikliniklere ulaşımı artırabilmek amacıyla online görüşme hizmeti sunmaya başladık. Özellikle kırsal kesimde olup gelemeyen kimi aileler bu sebeple poliklinik hizmetinden yararlanabilecekler. Sadece ilk başvuru değil, ilaç takibi yapılan hastalarla da görüşeceğiz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından polikliniğin açılış kurdelesi kesildi.

        Karakuş, açılışın ardından bir hastası ile görüntülü konuşarak reçetesini yazdı.

