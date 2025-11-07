Trabzon'da, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Görüntülü Muayene Polikliniği hizmete girdi

Trabzon'da çocuk ve ergenlere yönelik ruh sağlığı hizmetlerine yönelik hizmet verecek Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Görüntülü Muayene Polikliniği açıldı.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'ndeki polikliniğin açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, birçok uygulamada olduğu gibi bu alanda da Trabzon'un bir ilki gerçekleştirdiğini söyledi.

Otizmli çocukların hastane ortamında kaygılarının ve hastalığının tetiklenmesiyle ilgili yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmayı amaçladıklarını ifade eden Topsakal, uygulamadan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) bulunanların faydalanabileceğini aktardı.

Hastalar ile doktorların görüntülü görüşebileceklerini dile getiren Topsakal, "Çocukların ilaçlarının devamında, kesilmesinde ya da başka ilaca geçmesinde tanı koymak için kullanacağımız güncel bir metot oldu. Bu uygulamayı bakanlığımız bütün Türkiye'ye yaymayı planlıyor. Biz, Trabzon'da bunu başlatmış oluyoruz." dedi.