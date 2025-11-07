Habertürk
        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Giriş: 07.11.2025 - 18:29 Güncelleme: 07.11.2025 - 18:29
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınma ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

        Bordo-mavili takım, Corendon Alanyaspor ile yarın saat 17.00'de Papara Park'ta karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

