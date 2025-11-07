Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınma ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, Corendon Alanyaspor ile yarın saat 17.00'de Papara Park'ta karşılaşacak.
